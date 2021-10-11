Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами
Формула 1 / Гран При Турции Аналитика

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

Автор:
, редактор

Разбираем стамбульский уик-энд в исполнении российского гонщика

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

Чего ждали: переноса пятницы на субботу

Не сверкнув на Гран При России Никита все же дал несколько поводов надеяться на лучшее. Пожалуй, главный из них в том, как стабильно россиянин начал бороться с Миком Шумахером во всех сессиях, кроме квалификации. 

Если успехи в гонке в основном связаны с тем, что Мазепин лучше стартует, может пройти напарника, а затем отбиться от него, используя жесткую оборону, то на пятничных тренировках у Никиты стало получаться превзойти Мика на одном круге.

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

 

«Такие результаты связаны с тем, что, возможно, я приезжаю на Гран-при чуть более подготовленным к трассам. Я очень много работал на симуляторе в прошлые годы и думаю, что это не прошло даром. Но пока не получается собрать весь свой потенциал в субботу. Возможно, это изменится в предстоящий уик-энд», – объяснил пятничные результаты сам Никита. 

Дополнительный интерес вызывала и замена инженера российского гонщика – на этот раз за связь с Мазепиным отвечал сам Аяо Комацу, ныне главный гоночный инженер Haas, а когда-то голос в радиосвязи Виталия Петрова.

Читайте также:

Как все начиналось: холодно и мокро

Только поговорив о пятничных успехах, Мазепин провел две первые тренировки непривычно медленно. Обе сессии Никита завершил последним и даже близко к Шумахеру не смог подобраться. По итогам первого дня Гран При россиянин показал 20-е время с отставанием от напарника в две десятых секунды.

Никита Мазепин, Haas F1

Никита Мазепин, Haas F1

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

«Мы начали сегодня с не самыми оптимальными настройками. Мы ожидали, что сцепления будет намного меньше, и поэтому в начале машина была слишком стабильной. Мне кажется, это был едва ли не первый раз, когда у нас возникли проблемы с тем, чтобы заставить машину повернуть», – признал россиянин вечером.

Видимо, избавить болид от стабильности за ночь у Haas не получилось. На третьей практике и мокрой трассе дела у Никиты пошли еще хуже. Да, в протоколе он оказался 17-м, выше двух Williams и Льюиса Хэмилтона. Но если брать тех, кто реально боролся в этой тренировке, Мазепин опять стал последним. Причем на этот раз отстал от Шумахера больше, чем на секунду. И в квалификации ситуация повторилась.

Пока Шумахер выжимал из Haas скорость, которой в нем в этом году вообще не видели, у Никиты никак не выходило прогреть шины о мокрый асфальт. Как итог – шесть позиций разницу между напарниками и отставание Никиты в секунду от ближайшего соперника. И в три секунды от партнера по команде. 

«У меня неплохо получается работать с температурой шин на сухой трассе. Но на подсыхающем асфальте просто сложно одновременно выполнять все необходимые для прогрева действия и стараться не помешать тем, кто на быстром круге.

Нужно найти правильную позицию, когда вокруг нет других машин, прогреть шины и успеть на быстрый круг. У меня пока это не очень хорошо получается. К счастью, у меня еще будет много возможностей отработать это в следующем году», – признался сам Никита.

Читайте также:

Как все прошло: в борьбе с Хэмилтоном и победе над Гасли

На старте Мазепин предсказуемо пропустил вперед Сайнса и Риккардо – те оказались позади лишь из-за замен моторов. Но на последнее место Никита не опустился: помогли развороты Латифи и Шумахера, который пострадал от рук Алонсо. 

Williams оставался сзади лишь 10 кругов – удерживать Латифи ни Шумахер, ни Мазепин не могли. А вот внутрикомандную дуэль Никита выигрывал половину гонки, пока не вмешалась тактика. 

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Мазепин первым поехал в боксы и это определило дальнейшие события. Как и у всех остальных пилотов, свежие промежуточные у россиянина не работали совсем. Шумахер же все это время оставался на старой резине и имел куда лучший темп. В итоге, Мик создал себе отрыв, которого хватило, чтобы после собственного пит-стопа выехать впереди Никиты. 

Почему в Haas разнесли пит-стопы своих пилотов на четыре круга? В этом году команда часто принимает странные тактические решения. Хотя причина может быть вполне банальной – к сожалению, пока Мазепин бережет резину хуже Шумахера и он мог просто убить ее раньше.

В теории, оказавшись сзади, Никита все же должен был прогреть резину раньше напарника и начать его настигать. Но не вышло. Россиянин, как и в квалификации, очень долго прогревал свежую резину, а потом больше занимался пропусканием лидеров на круг, подпортив гонку Льюису Хэмилтону.

«Прежде всего, я очень извиняюсь перед Льюисом, – сказал Никита на пресс-сессии после финиша. – Но могу немножко попенять команде, так как сам в тот момент вообще ничего не мог рассмотреть в зеркалах».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Никита Мазепин, Haas VF-21

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

На финише Мазепина отделило от Шумахера больше 20 секунд. Все, чему россиянин мог порадоваться, это выигранный у Пьера Гасли спор:

«Перед стартом мы даже заключили небольшое пари с Пьером Гасли. Он сказал, что после десяти кругов гонки в девятом повороте будет уже сухо» И как раз на десятом круге я подумал, что сегодня у Haas, кажется, появился шанс хоть что-то выиграть».

Что ж, сухо действительно не стало, тут Никита был прав.

Читайте также:

Чего ждать дальше: учебы

Вслед за незнакомой Турцией Мазепин отправляется в незнакомый Остин. Так что уик-энд опять придется потратить на изучение трассы и условий на ней. Как с ними справится Никита – предсказать невозможно. Проблем с прогревом шин в Техасе обычно не возникает, но возможны какие-то другие неприятности. 

В Стамбуле россиянин смог удержать болид на трассе в сложных условиях и его вождение уже не вызывает былых беспокойств. Но превратить стабильность в скорость пока не получается. Будем надеяться, что только пока.

Поделились
Комментарии
В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами

Предыдущая новость

В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

13 ч
2
Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

49 мин
3
Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

14 ч
4
Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

16 ч
5
Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

18 ч
Самое важное:
Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции
Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

49мин
В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами
Формула 1

В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами

11 ч
Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Формула 1

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

12 ч
«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона
Формула 1

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

12 ч
Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли
Формула 1

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

12 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация Гран При Турции
Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

Феттель: Я хотел попробовать Medium, но ошибся Гран При Турции
Формула 1

Феттель: Я хотел попробовать Medium, но ошибся

Боттас: Одна из моих лучших гонок – все было под контролем Гран При Турции
Формула 1

Боттас: Одна из моих лучших гонок – все было под контролем

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону Гран При Турции
Формула 1

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться Гран При Турции
Формула 1

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина Гран При Турции
Формула 1

Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость Гран При Турции
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Шумахер: Я люблю, когда местами влажно Гран При Турции
Формула 1

Шумахер: Я люблю, когда местами влажно

Гран При Турции: дуэли в квалификациях Гран При Турции
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции
Формула 1 Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1 Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

Гран При Турции: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной
Формула 1 Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену

Самое важное:

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами
Формула 1 Формула 1

В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Формула 1 Формула 1

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.