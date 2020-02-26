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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

«Первая настоящая поломка этой зимы». Гасли о проблемах AlphaTauri в среду

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«Первая настоящая поломка этой зимы». Гасли о проблемах AlphaTauri в среду
Автор:
, Ответственный редактор
26 февр. 2020 г., 20:00

Французский пилот потерял почти два часа в начале второй тестовой недели. По его словам, это часть нормального предсезонного процесса подготовки

Вторая среда в Барселоне началась для обеих команд «Красного быка» с задержки в боксах – Алексу Элбону и Пьеру Гасли пришлось ждать около двух часов, и лишь после этого оба смогли приступить к работе. 

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Пресс-служба AlphaTauri, объясняя причину случившегося, ограничилась словами об ослабшей трубке, предпочитая не вдаваться в детали. На медиа-брифинге французского пилота попросили поделиться подробностями о поломке. 

«Безусловно, о технических деталях вам лучше расспросить команду, – отметил он. – Но проблема не была серьезной. Просто требовалось все проверить, и это заняло немало времени. Но сама проблема не была серьезной.  

Можно даже сказать, что это первая настоящая поломка этой зимы. Конечно, не самая приятная история, так как мы собирались проехать больше кругов, но потеряли значительную дистанцию. К сожалению, такие вещи случаются». 

Пьер добавил: «В таких ситуациях приоритет [после выезда на трассу] нужно отдавать тому, что важнее для команды. Мы перенесли часть моментов в программу Даниила [Квята, который сменил Гасли после обеда] и на более поздний срок. Но все же мы смогли опробовать пару вещей, получив кое-какую интересную информацию о машине». 

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Дополнительная информация: Стюарт Кодлинг

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Среда
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Александр Кабановский

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