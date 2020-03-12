Первая гонка нового сезона Формулы 1 официально отменена
Официальное сообщение о том, что Гран При Австралии не состоится, было распространено за считанные часы до того, как на трассе в Альберт-парке должны были начаться пятничные тренировки
Организаторы Гран При Австралии официально объявили, что гонка на трассе в Альберт-парке не состоится. Вместе с первым этапом Ф1 отменены все гонки поддержки и вообще все мероприятия, которые должны были пройти на трассе в выходные.
До второй половины четверга ситуация в паддоке не выглядела угрожающей, хотя сразу несколько сотрудников команд Ф1 уже по прибытию в Австралию перешли в режим добровольной самоизоляции – у них были выявлены признаки коронавируса. В 7-ми случаях из 8-ми подозрения не подтвердились, однако заболевание все-таки было выявлено у одного из сотрудников команды McLaren. После чего британский коллектив объявил, что снимается с соревнований.
В полночь в центре Мельбурна состоялось совещание глав команд Ф1, на котором большинство высказалось за отмену гонки – это стало решающим аргументом для компании-промоутера Гран При, руководства Формулы 1 и Международной автомобильной федерации.
Первым этапом чемпионата мира теперь в теории должен стать Гран При Бахрейна, запланированный на следующий уик-энд (уже принято решение провести его при пустых трибунах). Однако в паддоке уже ходят слухи о том, что пилоты смогут вступить в борьбу за титул только в начале мая на Гран При Нидерландов.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Первая гонка нового сезона Формулы 1 официально отменена
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Фотографии из паддока
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
06:00
00:00
|
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
18:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
22:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
20:00
14:00
|
|Квалификация
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
17:00
|
|Гонка
|
сб 14 мар.
вс 15 мар.
|
22:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты