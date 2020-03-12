Первая гонка нового сезона Формулы 1 официально отменена

Организаторы Гран При Австралии официально объявили, что гонка на трассе в Альберт-парке не состоится. Вместе с первым этапом Ф1 отменены все гонки поддержки и вообще все мероприятия, которые должны были пройти на трассе в выходные.

До второй половины четверга ситуация в паддоке не выглядела угрожающей, хотя сразу несколько сотрудников команд Ф1 уже по прибытию в Австралию перешли в режим добровольной самоизоляции – у них были выявлены признаки коронавируса. В 7-ми случаях из 8-ми подозрения не подтвердились, однако заболевание все-таки было выявлено у одного из сотрудников команды McLaren. После чего британский коллектив объявил, что снимается с соревнований.

В полночь в центре Мельбурна состоялось совещание глав команд Ф1, на котором большинство высказалось за отмену гонки – это стало решающим аргументом для компании-промоутера Гран При, руководства Формулы 1 и Международной автомобильной федерации.

Первым этапом чемпионата мира теперь в теории должен стать Гран При Бахрейна, запланированный на следующий уик-энд (уже принято решение провести его при пустых трибунах). Однако в паддоке уже ходят слухи о том, что пилоты смогут вступить в борьбу за титул только в начале мая на Гран При Нидерландов.