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Первая гонка Формулы 1 в сезоне-2020 пройдет под дождем, утверждают метеорологи

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Первая гонка Формулы 1 в сезоне-2020 пройдет под дождем, утверждают метеорологи
Автор:
, шеф-редактор
27 июн. 2020 г., 10:39

Прогноз погоды на Гран При Австрии Ф1 обещает 80% вероятности грозы в день гонки

В ближайшее воскресенье в Шпильберге должен пойти дождь. Об этом свидетельствует прогноз погоды на 5 июля 2020 года. В этот день на автодроме «Ред Булл Ринг» состоится первый этап Формулы 1 нового сезона – Гран При Австрии.

Судя по актуальным прогнозам, дождевым может оказаться весь предстоящий гоночный уик-энд. Вероятность осадков в пятницу, когда машины Формулы 1 впервые появятся на трассе, составляет 80%. В субботу – день квалификации – шансы ливня уменьшатся до 50%.  

Наконец, мокрым должен стать и день гонки, воскресенье: судя по данным Weaher.com, участников Гран При ждет 80%-ная вероятность грозы и сильный ветер скоростью 9 км/ч.

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Второй этап Формулы 1 сезона-2020 пройдет на той же трассе в Шпильберге, что и первый. Прогноз погоды предсказывает, что и следующий Гран При может стать дождевым: вероятность осадков на уик-энд 10-12 июля также колеблется в диапазоне от 50% до 80%.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Антон Погорельский

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