Первая галерея сезона Ф1: лучшие фото четверга на Гран При Бахрейна
Участники чемпионата мира вновь собрались в Сахире – счет до старта первой сессии первого этапа уже идет на часы
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Роберто Кинкеро
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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