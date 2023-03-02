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Первая галерея сезона Ф1: лучшие фото четверга на Гран При Бахрейна

Участники чемпионата мира вновь собрались в Сахире – счет до старта первой сессии первого этапа уже идет на часы

Первая галерея сезона Ф1: лучшие фото четверга на Гран При Бахрейна
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team
Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кузовные панели Alpine A523
Кузовные панели Alpine A523
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Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari
Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari
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Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
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Aston Martin Vantage, машина безопасности
Aston Martin Vantage, машина безопасности
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Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
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Технический брифинг: Mercedes привезла в Бахрейн новое заднее крыло

Гран При Бахрейна-2023: расписание, факты и статистика

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