Пьеро Феррари: При отце у Ferrari результаты бывали и хуже

Ferrari с 2007 года не побеждала в чемпионате Формулы 1, а за одну гонку до конца сезона-2019 ее пилоты не входят даже в первую тройку. Однако сын основателя команды Энцо Феррари Пьеро Феррари уверен, что это не худшее время в истории Скудерии.

«В спортивном плане мой отец переживал гораздо худшие времена, чем это», – сказал Феррари в эфире итальянского Radio 1.

Феррари-младший отметил, что для побед в чемпионате команде не хватает безукоризненности во многих компонентах.

«Ты выигрываешь титулы лишь тогда, когда пилоты не совершают ошибок и выжимают максимум из машины, – сказал Пьеро. – Вдобавок, ваш гонщик должен быть на пике с начала сезона и до конца. Но нельзя забывать и о команде, ведь стратегия не менее важна для успеха. Сегодня уровень конкуренции так высок, что нельзя позволить себе малейшей слабости. Если все не до конца идеально – ты не победишь».