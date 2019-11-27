Пьеро Феррари: При отце у Ferrari результаты бывали и хуже
Сын основателя Скудерии уверен, что команда переживает не худшие времена в своей истории.
Ferrari с 2007 года не побеждала в чемпионате Формулы 1, а за одну гонку до конца сезона-2019 ее пилоты не входят даже в первую тройку. Однако сын основателя команды Энцо Феррари Пьеро Феррари уверен, что это не худшее время в истории Скудерии.
«В спортивном плане мой отец переживал гораздо худшие времена, чем это», – сказал Феррари в эфире итальянского Radio 1.
Феррари-младший отметил, что для побед в чемпионате команде не хватает безукоризненности во многих компонентах.
«Ты выигрываешь титулы лишь тогда, когда пилоты не совершают ошибок и выжимают максимум из машины, – сказал Пьеро. – Вдобавок, ваш гонщик должен быть на пике с начала сезона и до конца. Но нельзя забывать и о команде, ведь стратегия не менее важна для успеха. Сегодня уровень конкуренции так высок, что нельзя позволить себе малейшей слабости. Если все не до конца идеально – ты не победишь».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Пьеро Феррари: При отце у Ferrari результаты бывали и хуже
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