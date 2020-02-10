Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год

Технический регламент Формулы 1 в 2020 году не изменился по сравнению с прошлым сезоном, из-за чего большинство команд говорят об эволюции, но не радикальном изменении прошлогодних машин. Ferrari в 2019 году смогла одержать три победы и стала второй в Кубке конструкторов, но сильна отстала от Mercedes по очкам и не смогла сразиться за титул.

Пьеро Феррари, последний живущий сын основателя команды Энцо Феррари, сообщил, что после этого в Маранелло решили полностью изменить болид, несмотря на то, что в 2021 году в силу вступит новый технический регламент.

«Машина для этого сезона была полностью переработана, – цитирует Феррари La Gazzetta dello Sport. – Надеюсь, мы сделали все возможное, чтобы устранить прошлогодние проблемы. Надеюсь, дело сделано. Мы все надеемся».

Ferrari представит новую машину публике 11 февраля. По слухам, она получит название SF1000, в честь юбилейного Гран При Скудерии, который пройдет в этом году.