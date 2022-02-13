Red Bull показала комбинезоны пилотов. Похоже, настоящие

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На минувшей недели под видом своей новой машины RB18 команда из Милтон-Кинса выкатила перекрашенный шоу-кар FOM, за что болельщики и специалисты подвергли ее серьезной критике.

Поздно вечером в субботу Red Bull опубликовала снимки комбинезонов для своих пилотов – в этот раз сомневаться в их подлинности сомнений нет.

По сравнению с прошлым годом изменились только детали. Большую часть грудной поверхности занимают логотипы самой компании по производству энергетических напитков, второй по площади место – у титульного спонсора Oracle.

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После ухода Honda из Формулы 1 ее бренд пропал с комбинезонов, однако на рукаве можно обнаружить логотип HRC – Honda Racing Corporation. Это подтверждает участие японцев в работе над моторами, хоть и в сокращенном объеме.

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Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Недавно Перес показал шлем, в котором проведет предстоящий сезон. Мексиканец сохранил сочетание национальных мотивов и корпоративных цветов. Шлем Ферстаппена попал в кадр по ходу «презентации» RB18 – он остался преимущественно белым, как и в 2021 году.

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing