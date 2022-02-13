Red Bull показала комбинезоны пилотов. Похоже, настоящие
Вслед за презентацией машины, которая оказалась фальшивкой, команда показала гоночную униформу Макса Ферстаппена и Серхио Переса
На минувшей недели под видом своей новой машины RB18 команда из Милтон-Кинса выкатила перекрашенный шоу-кар FOM, за что болельщики и специалисты подвергли ее серьезной критике.
Поздно вечером в субботу Red Bull опубликовала снимки комбинезонов для своих пилотов – в этот раз сомневаться в их подлинности сомнений нет.
По сравнению с прошлым годом изменились только детали. Большую часть грудной поверхности занимают логотипы самой компании по производству энергетических напитков, второй по площади место – у титульного спонсора Oracle.
После ухода Honda из Формулы 1 ее бренд пропал с комбинезонов, однако на рукаве можно обнаружить логотип HRC – Honda Racing Corporation. Это подтверждает участие японцев в работе над моторами, хоть и в сокращенном объеме.
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Недавно Перес показал шлем, в котором проведет предстоящий сезон. Мексиканец сохранил сочетание национальных мотивов и корпоративных цветов. Шлем Ферстаппена попал в кадр по ходу «презентации» RB18 – он остался преимущественно белым, как и в 2021 году.
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing