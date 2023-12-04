«Неужели я так плох?». Перес назвал момент из сезона-2023 худшим в карьере
Гонщик Red Bull признался, что по ходу прошедшего чемпионата перестал получать удовольствие от гонок – но смог переломить развитие событий к лучшему и даже не помышляет о завершении карьеры
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull RB19, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull Racing
Не дождетесь
При этом Серхио заверил, что все происходившее по ходу сезона-2023 не вызывало у него ни малейших опасений за собственное будущее. Уходить из Red Bull по собственной воле он точно не готов.
«Конечно, это был бы простейший выход, так как порой все становилось действительно сложно, – признался 33-летний гонщик. – Но я не из тех людей, кто на нынешней стадии карьеры готов признать свое поражение и вот так взять и уйти. У меня даже мыслей подобных не было.
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Авария в первом повороте: Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Перес продемонстрировал свои бойцовские качества на домашнем этапе в Мехико, где его попытка захватить лидерство в первом повороте с пятого места решетки привела к столкновению и разочарованию переполненных трибун.
Перес стал главным нарушителем Формулы 1 по итогам 2023 года
Перес стал главным нарушителем Формулы 1 по итогам 2023 года Перес стал главным нарушителем Формулы 1 по итогам 2023 года
Слухи: Red Bull разработала сценарий замены Переса на Риккардо по ходу сезона-2024
Слухи: Red Bull разработала сценарий замены Переса на Риккардо по ходу сезона-2024 Слухи: Red Bull разработала сценарий замены Переса на Риккардо по ходу сезона-2024
Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался
Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался
Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024
Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024 Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену «Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
Самое важное:
В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса
В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса
Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф
Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф
Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею
Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею
FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов
FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.