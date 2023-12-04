«Неужели я так плох?». Перес назвал момент из сезона-2023 худшим в карьере

Кажется, прошла целая вечность с того момента, когда все называли Серхио Переса королем городских трасс после двойного успеха в Баку. Тогда мексиканец подобрался на дистанцию шести очков к своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену, и эксперты с болельщиками наперебой рассуждали о шансах мексиканца в споре за титул.

Потом был Гран При Майами: Перес завоевал поул, а Ферстаппен из-за квалификационной ошибки остался на решетке только девятым. Это был шанс развить успех и даже опередить голландца в таблице общего зачета, но вместо этого действующий чемпион нанес напарнику болезненное поражение, которое стало для того серьезным психологическим ударом.

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После этого все начало валиться у Серхио из рук. Уже на следующем Гран При в Барселоне обновленная машина перестала ехать так, как нравится Пересу. Он пять раз подряд не смог выйти в финал квалификации и прервал эту серию только в Венгрии, где стал девятым – просто невероятные результаты, если учесть силу Red Bull RB19.

За этим последовали слухи про возможность досрочного увольнения из Red Bull и дополнительный прессинг, связанный с заменой Ника де Вриса на Даниэля Риккардо в AlphaTauri – австралиец никогда не скрывал стремления вернуться в главную команду «Быков».

Все это привело к тому, что в октябре в Катаре Перес явно выглядел надломленным и финишировал в гонке только десятым, уступив более 80 секунд победившему партнеру по команде. Именно в тот день Макс гарантировал себе третий титул.

Ситуация стала критической. И чтобы не потерять контроль над ней, Серхио пришлось отправиться на базу в Милтон-Кинсе и посвятить три полных дня работе на симуляторе и мозговым штурмам с инженерами. Только после этого дела стали меняться к лучшему.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

После завершения сезона мексиканец рассказал о деталях тех событий на медиа-сессии для профильных СМИ: «Уик-энд в Катаре стал для меня худшим за очень долгое время. Наверное, вообще худшим в карьере

Все шло так скверно, что я говорил сам себе: "Не может быть, что это я настолько плох. Наверняка тут что-то происходит".

Знаете, когда гонки идут одна за другой без перерывов, порой возникает ощущение, что тебе просто некогда толком все обдумать. И я ощущал, что мне требуется немножко времени, чтобы просто разобраться в происходящем.

Сейчас я понимаю, что у нас были определенные сложности с настройками. Этап за этапом мы пробовали разобраться с ними, но не добились прогресса.

Только когда [благодаря работе после Катара] со всем этим удалось разобраться, получилось продвинуться вперед и с тем, к чему мы стремились. Выяснилось, что до того какие-то вещи мы делали неправильно.

Это был очень важный шаг вперед, который серьезно нам помог. То, что случилось, было не слишком приятно – но, пройдя через это, команда действительно стала сильнее».

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull Racing

Не дождетесь

При этом Серхио заверил, что все происходившее по ходу сезона-2023 не вызывало у него ни малейших опасений за собственное будущее. Уходить из Red Bull по собственной воле он точно не готов.

«Конечно, это был бы простейший выход, так как порой все становилось действительно сложно, – признался 33-летний гонщик. – Но я не из тех людей, кто на нынешней стадии карьеры готов признать свое поражение и вот так взять и уйти. У меня даже мыслей подобных не было.

Я знаю об ответственности, и я не из тех людей, кто винит в проблемах всех вокруг. В конечном итоге все завязано на меня, так что именно мне необходимо было развернуть ситуацию».

Гонщику задали прямой вопрос, видит ли он угрозу в Риккардо. Он ответил: «Если честно, я не слишком задумываюсь об этом. Мне куда важнее концентрироваться на том, чтобы успешно проводить уик-энды и получать от этого удовольствие.

Некоторые из них получились столь сложными, что ни о каком удовольствии не было и речи. Но я продолжаю выступать, поскольку продолжаю любить то, что делаю. Гонки приносят мне позитив и приятные эмоции. Именно это имеет для меня значение, потому было так важно переломить ситуацию.

Скажем так, несколько месяцев приносили мне исключительно сложности. Начав с борьбы за титул, затем я оказался в непростой ситуации, когда не испытывал уверенности в машине.

Но если ты хочешь оставаться в Red Bull, тебе нужна сильная психологическая устойчивость. И я стал сильнее в этом компоненте. Плохие дни многому учат тебя – куда большему, чем хорошие».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Авария в первом повороте: Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Перес продемонстрировал свои бойцовские качества на домашнем этапе в Мехико, где его попытка захватить лидерство в первом повороте с пятого места решетки привела к столкновению и разочарованию переполненных трибун.

На вопрос, можно ли назвать этот эпизод отражением всего сезона-2023, Серхио ответил: «Пожалуй, да. Я правда чувствовал, что смогу добиться своего в первом повороте, если сделаю все правильно. К сожалению, из этого ничего не вышло, но результат мог бы получиться серьезный.

Если бы я сражался за титул, то не стал бы, конечно, действовать столь агрессивно. Но когда на кону лишь второе место в общем зачете, все иначе».

Финальная треть сезона принесла Пересу лишь один подиум – третье место в Лас-Вегасе. Да и этот результат едва ли обрадовал, ведь в той гонке Шарль Леклер обогнал мексиканца на последнем круге. По очкам Серхио отстал от Ферстаппена в два с лишним раза.

Однако гонщик выразил надежду, что тот путь наверх, который начался для него после Катара, поможет ему в 2024-м.

«Люди всегда помнят только последнюю гонку, сейчас это Абу-Даби, – сказал Серхио. – Но сам я прекрасно сохранил в памяти все, что происходило по ходу чемпионата.

Мне удалось многому научиться, также я рад тому, что мы сделали во второй половине чемпионата.

Мы действительно стали сильнее, чем были прежде. Нам правда удалось извлечь пользу из всех сложных дней».