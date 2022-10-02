Перес назвал нарушение правил следствием плохой погоды
Гонщик Red Bull объяснил, почему слишком далеко отставал от автомобиля безопасности на Гран При Сингапура
Стартовав на трассе «Марина-Бэй» вторым, Серхио Перес сразу же вышел в лидеры, после чего не упускал инициативу и одержал вторую победу в нынешнем сезоне Ф1. Однако еще до финиши гонки стало известно, что судьи изучают действия мексиканца позади автомобиля безопасности на предмет нарушений.
Позже выяснилось, что речь о требовании не отпускать судейскую машину слишком далеко вперед – пока та не погасила огни, давая знак готовиться к рестарту, лидер гонки должен держаться за ней в пределах десяти длин корпуса.
Перес, похоже, не сделал этого, за что его может ждать 5-секундный штраф – до сих пор не впоkyt ясно, один или два. В первом случае он сохранил победу, так как опередил Шарля Леклера на 7,5 секунды, а во втором – потеряет ее.
Там гонщик объяснил, что в темное время суток на сырой трассе ему было очень сложно определить необходимую дистанцию, особенно если учесть разницу в скорости между своей Red Bull и Mercedes Берна Майландера.
«Тут возникло некоторое недопонимание, – признал мексиканец на медиа-брифинге. – На тех участках, где я мог держаться вплотную, он ехал очень медленно. А там, где не мог – наоборот, быстро. Так что я не мог понять, как мне действовать.
Но, думаю, условия явно нельзя было назвать нормальными. Совершенно понятно, что в такую погоду, особенно на финальном секторе, все было очень сложно.
Потому я ожидаю, что судьи вообще не станут меня наказывать, удовлетворившись моим объяснением и пониманием ситуации».
Глава Red Bull Кристиан Хорнер поддержал пилота. Но вопрос, как он отреагирует на решение назначить штраф, британец ответил: «Я буду потрясен. Они выслушали наш взгляд на эту историю, а в истории, в том числе совсем недавней, можно отыскать великое множество аналогичных примеров по всему пелотону [,которые не приводили к наказанию]. Даже на прогревочных кругах, например.
Смягчающее обстоятельство в том, что машина безопасности ехала очень медленно. А гонщики к тому моменту провели по 30 кругов на промежуточных шинах и только что получили свежие слики.
Серхио говорил нам по радио, что шины вообще не прогреты. Нет, я очень удивлючь, если нас накажут».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
«Меня подбросило в воздух». Макс объяснил ошибку в борьбе с Норрисом
FIA сохранила Пересу победу в Сингапуре
Самое важное:
Бинотто назвал гонку в Сингапуре свидетельством прогресса Ferrari
По мнению главы Скудерии, прошедший уик-энд подтвердил, что команда сделала выводы из прежних ошибок
Леклера поразил рывок Переса на последних кругах гонки
Пилоту Red Bull удалось за 12 кругов уехать от своего преследователя из Ferrari на восемь секунд
Гасли: Мы просто спустили гонку в унитаз
Француз объяснил, что тактическая ошибка AlphaTauri в Сингапуре лишила его возможности финишировать пятым
Хэмилтон простил себе ошибку, после которой улетел в стену
По словам гонщика, он не станет корить себя за то, как провел Гран При Сингапура