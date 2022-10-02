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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Перес назвал нарушение правил следствием плохой погоды

Гонщик Red Bull объяснил, почему слишком далеко отставал от автомобиля безопасности на Гран При Сингапура

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перес назвал нарушение правил следствием плохой погоды
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Стартовав на трассе «Марина-Бэй» вторым, Серхио Перес сразу же вышел в лидеры, после чего не упускал инициативу и одержал вторую победу в нынешнем сезоне Ф1. Однако еще до финиши гонки стало известно, что судьи изучают действия мексиканца позади автомобиля безопасности на предмет нарушений. 

Позже выяснилось, что речь о требовании не отпускать судейскую машину слишком далеко вперед – пока та не погасила огни, давая знак готовиться к рестарту, лидер гонки должен держаться за ней в пределах десяти длин корпуса. 

Перес, похоже, не сделал этого, за что его может ждать 5-секундный штраф – до сих пор не впоkyt ясно, один или два. В первом случае он сохранил победу, так как опередил Шарля Леклера на 7,5 секунды, а во втором – потеряет ее. 

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Там гонщик объяснил, что в темное время суток на сырой трассе ему было очень сложно определить необходимую дистанцию, особенно если учесть разницу в скорости между своей Red Bull и Mercedes Берна Майландера.

«Тут возникло некоторое недопонимание, – признал мексиканец на медиа-брифинге. – На тех участках, где я мог держаться вплотную, он ехал очень медленно. А там, где не мог – наоборот, быстро. Так что я не мог понять, как мне действовать. 

Но, думаю, условия явно нельзя было назвать нормальными. Совершенно понятно, что в такую погоду, особенно на финальном секторе, все было очень сложно. 

Потому я ожидаю, что судьи вообще не станут меня наказывать, удовлетворившись моим объяснением и пониманием ситуации».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер поддержал пилота. Но вопрос, как он отреагирует на решение назначить штраф, британец ответил: «Я буду потрясен. Они выслушали наш взгляд на эту историю, а в истории, в том числе совсем недавней, можно отыскать великое множество аналогичных примеров по всему пелотону [,которые не приводили к наказанию]. Даже на прогревочных кругах, например.  

Смягчающее обстоятельство в том, что машина безопасности ехала очень медленно. А гонщики к тому моменту провели по 30 кругов на промежуточных шинах и только что получили свежие слики. 

Серхио говорил нам по радио, что шины вообще не прогреты. Нет, я очень удивлючь, если нас накажут».

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