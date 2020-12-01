Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

Состоявшаяся в понедельник пресс-конференция Серхио Переса вопреки ожиданиям публики не внесла ясности в планы мексиканского гонщика на следующий год. Судьбоносных заявлений на этом мероприятии, впрочем, и не планировалось. Пилот провел традиционную встречу с прессой, на которой присутствовали главным образом мексиканские журналисты – а серьезных заявлений журналисты и болельщики ожидали просто в силу того, что Перес считается одним из главных претендентов на свободное пока место в команде Red Bull.

Впрочем, тема того, как пилот проведет ближайшие годы, все-таки была затронута.

«У меня уже есть варианты, которые позволят вернуться в Формулу 1 в 2022 году, – сообщил мексиканец. – Так что, пропуск одного года не будет большой проблемой. Но само собой, я хочу быть на сто процентов уверенным в том, что не упущу хороший вариант в Формуле 1 – и пока о выступлениях в других сериях в следующем году речи не идет.

Есть вариант в следующем году быть запасным гонщиком. Причем речь идет об одной из лучших команд чемпионата. Но не хотелось бы присутствовать на всех гонках сезона. Покидать дом и семью, а в гонках не участвовать – это для меня не лучший вариант. Я не готов приезжать на все 23 гонки – и сейчас мы обсуждаем вариант, при котором я буду присутствовать не на всех этапах.

Конечно, год без гонок – не идеальная ситуация. Но если вспомнить о появлении в 2022 году совершенно новых машин, на мне пропуск сезона не должен сильно сказаться. 200 кругов по трассе – и я буду в порядке. Раньше такое уже случалось с другими гонщиками».