Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
2 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

Поделились
Комментарии
Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год
Автор:
, Главный редактор

Также мексиканский пилот может стать запасным пилотом в одной из лучших команд чемпионата

Состоявшаяся в понедельник пресс-конференция Серхио Переса вопреки ожиданиям публики не внесла ясности в планы мексиканского гонщика на следующий год. Судьбоносных заявлений на этом мероприятии, впрочем, и не планировалось. Пилот провел традиционную встречу с прессой, на которой присутствовали главным образом мексиканские журналисты – а серьезных заявлений журналисты и болельщики ожидали просто в силу того, что Перес считается одним из главных претендентов на свободное пока место в команде Red Bull.

Впрочем, тема того, как пилот проведет ближайшие годы, все-таки была затронута.

«У меня уже есть варианты, которые позволят вернуться в Формулу 1 в 2022 году, – сообщил мексиканец. – Так что, пропуск одного года не будет большой проблемой. Но само собой, я хочу быть на сто процентов уверенным в том, что не упущу хороший вариант в Формуле 1 – и пока о выступлениях в других сериях в следующем году речи не идет.

Есть вариант в следующем году быть запасным гонщиком. Причем речь идет об одной из лучших команд чемпионата. Но не хотелось бы присутствовать на всех гонках сезона. Покидать дом и семью, а в гонках не участвовать – это для меня не лучший вариант.  Я не готов приезжать на все 23 гонки – и сейчас мы обсуждаем вариант, при котором я буду присутствовать не на всех этапах.

Конечно, год без гонок – не идеальная ситуация. Но если вспомнить о появлении в 2022 году совершенно новых машин, на мне пропуск сезона не должен сильно сказаться. 200 кругов по трассе – и я буду в порядке. Раньше такое уже случалось с другими гонщиками».  

Читайте также:

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен

Предыдущая новость

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Четвертый российский гонщик в Формуле 1! Мазепин в следующем году выступит за Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Четвертый российский гонщик в Формуле 1! Мазепин в следующем году выступит за Haas

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1
Формула 2 Формула 2 / Самое интересное

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным
Формула 1 Формула 1 / Интервью

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным

Что кадры обгоревших обломков рассказали об аварии Грожана
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Что кадры обгоревших обломков рассказали об аварии Грожана

«Мой первый шлем был копией шлема Шумахера». Первое интервью Мазепина в роли пилота Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Интервью

«Мой первый шлем был копией шлема Шумахера». Первое интервью Мазепина в роли пилота Формулы 1

Боттасу сменили на пит-стопе только три колеса. А что, так можно было?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттасу сменили на пит-стопе только три колеса. А что, так можно было?

Самое важное:

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным
Формула 1 Формула 1 / Интервью

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным

Руки Микки-Мауса и волшебный щит. Первое интервью Грожана после аварии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Руки Микки-Мауса и волшебный щит. Первое интервью Грожана после аварии

Самое читаемое

1
Формула 1

Четвертый российский гонщик в Формуле 1! Мазепин в следующем году выступит за Haas

2
Формула 1

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

33мин
3
Формула 1

Что кадры обгоревших обломков рассказали об аварии Грожана

1дн
4
Формула 2

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1

5
Формула 1

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?

Самое важное:

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год
Формула 1

Пересу уже предлагают место в Формуле 1 на 2022 год

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен
Формула 1

Хэмилтон: У меня легкие симптомы, но я опустошен

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным
Формула 1

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным

Руки Микки-Мауса и волшебный щит. Первое интервью Грожана после аварии
Формула 1

Руки Микки-Мауса и волшебный щит. Первое интервью Грожана после аварии

Галерея: Мазепин в Формуле 1
Формула 1

Галерея: Мазепин в Формуле 1

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.