Перес сам настраивал болид из-за обновлений у Ферстаппена
Чеко находит свой путь управления Red Bull
Серхио Перес начинал выступления в Red Bull, копируя настройки машины своего напарника Макса Ферстаппена. Он уже рассказывал, что в Австрии начал отходить от этой практики, постепенно вырабатывая собственный подход.
По словам мексиканца, помогло ему то, что Red Bull привезла обновления только на машину голландца. Из-за разной конфигурации болидов Перес не смог копировать настройки напарника и стал вырабатывать свои.
«Мы много изучали машину, – сказал Перес. – Смогли лучше ее узнать и правильно настроить. Я постепенно начинаю находить собственный путь, свое направление.
Когда у двух машин не одинаковые аэродинамические спецификации, труднее сравнивать их настройки. Так что для нас важно, что мы пошли своим путем».
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