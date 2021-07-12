Перес сам настраивал болид из-за обновлений у Ферстаппена

Серхио Перес начинал выступления в Red Bull, копируя настройки машины своего напарника Макса Ферстаппена. Он уже рассказывал, что в Австрии начал отходить от этой практики, постепенно вырабатывая собственный подход.

По словам мексиканца, помогло ему то, что Red Bull привезла обновления только на машину голландца. Из-за разной конфигурации болидов Перес не смог копировать настройки напарника и стал вырабатывать свои.

«Мы много изучали машину, – сказал Перес. – Смогли лучше ее узнать и правильно настроить. Я постепенно начинаю находить собственный путь, свое направление.

Когда у двух машин не одинаковые аэродинамические спецификации, труднее сравнивать их настройки. Так что для нас важно, что мы пошли своим путем».