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Формула 1 Новости

Пересу пришелся по душе подход доктора Марко

Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор:
Луис Рамирес

Мексиканец признался, что прямота и брутальность консультанта Red Bull импонируют ему

Пересу пришелся по душе подход доктора Марко

Серхио Перес перешел в Red Bull с нынешнего сезона после успехов в 2020-м – однако в новой команде ему пока не удается конкурировать на равных с Максом Ферстаппеном.

В стане «Быков» изначально говорили, что дадут своему новичку время на адаптацию, однако по ходу сезона можно уловить, как тональность выступлений боссов коллектива постепенно начала меняться. 

Перес еще ни разу за четыре Гран При не смог подняться на подиум или помочь напарнику в борьбе с Mercedes. Пока никто не критикует Серхио, но уже понятно, что так будет продолжаться недолго. 

Между тем, сам гонщик рассказал, что ему нравится работать в условиях прессинга. Комментируя подход гоночного консультанта Хельмута Марко. который славится своей прямотой и даже грубостью, мексиканец позитивно оценил его. 

«На самом деле, я в восторге от Хельмута, – рассказал он. – Он всегда говорит мне ровно то, что думает. Если ты выступаешь хорошо – слышишь от него именно это. Если плохо – он сразу говорит об этом тебе. Да и не только тебе, а всей прессе разом. 

Он прямолинеен, и я уважаю его за это. Для Формулы 1 подобное далеко не в порядке вещей. Думаю, при этом у нас сложились хорошие отношения. Мы все больше узнаем друг друга. 

Обычно после каждой гонки мы общаемся по телефону. и он рассказывает, что я в этот раз сделал неправильно».

«Полностью поменять подход»

Пока самой серьезной заявкой Переса на хороший результат стала квалификация в Имоле – новобранец Red Bull опередил Макса Ферстаппена и уступил всего несколько сотых поулу Льюиса Хэмилтона. Однако в гонках у мексиканца пока все не столь здорово. 

«Когда мы приезжаем на особенную трассу в особенных условиях, умение адаптироваться очень помогает мне, прежде всего в гонках, – объяснил пилот. – Думаю, именно в гоночных условиях мы добились самого большого прогресса. То, как я действовал в прежних командах, здесь не сработало. Мне пришлось полностью поменять подход. К Португалии я добился серьезного улучшения. 

Моей целью остается победа. Но сезон только начался, и я должен быть терпелив. Пройдет еще десять гонок – и тогда я смогу всерьез рассуждать о своих шансах в чемпионате.

Пока все только началось, потому ни к чему углубляться в анализ. Сезон Ф1 тянется долго. Важно не то, как ты стартовал – а то, как ты финишировал в Абу-Даби».

Перес также рассказал, что полностью восстановил свои физические кондиции после того, как вынужден был выступать в Испании с травмой плеча: «Тот уик-энд получился сложным, слабое выступление в субботу все испортило. 

Я не был готов на 100 процентов физически, но сейчас уже вновь в форме. Мне все комфортнее в машине, потому в Монако надеюсь на хорошее выступление в субботу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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