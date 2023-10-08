Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте

Неудачная серия Серхио Переса продолжилась в субботней гонке на трассе «Лосаил». Там пилот Red Bull скверно стартовал и вел борьбу на границе первого и второго десятка, когда стал участником столкновения с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом.

В самом начале 11-го круга три гонщика оказались рядом на входе во второй поворот, где на всех не хватило места. В итоге для Окона и Переса гонка закончилась в гравии (на фото ниже), а Хюлькенберг сошел чуть позже на пит-лейне.

Как оказалось, машина Серхио получила весьма значительные повреждения. Они затронули днище и понтоны – и после анализа стало ясно, что оперативно отремонтировать их не представляется возможным.

Это заставило Red Bull использовать запасное шасси, что по правилам FIA обозначает серьезный штраф. Кроме того, работы по ремонту продолжались спустя два часа после клетчатого флага, что также является нарушением.

Исходя из последних прецедентов, можно ожидать для Переса не только старта с пит-лейна – он также с высокой вероятностью получит дополнительное наказание.

Обновление: Как стало известно, в Red Bull одновременно заменили на машине мексиканца силовую установку в сборе (за исключением аккумулятора) с превышением числа компонентов, отведенных на сезон.

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Авария: Серхио Перес, Red Bull RB19, Эстебан Окон, Alpine А523

В Японии после квалификационной аварии Логана Сарджента Williams также пришлось использовать запасное шасси и работать с ним более двух часов.

Тогда американскому пилоту назначили старт с пит-лейна и 10-секундный штраф. Правда, его команда использовала при сборке машины детали иной спецификации, чем стояли изначально.

Таким образом, имели место два нарушения: замена шасси и изменение его спецификации. Так как за каждое из них положен старт с пит-лейна, судьи FIA приняли решение добавить дополнительное наказание.

Официальной информации по эпизоду с Пересом федерация пока не сообщила, но с учетом нового шасси и силовой установки он оказался в той же правовой ситуации, что и Сарджент в Японии.

В пятничной квалификации, которая сложилась для него не лучшим образом, Серхио показал 13-й результат.

Обновление: FIA изучала обстоятельства ремонта машины Переса и не стала назначать ему дополнительный штраф кроме старта с пит-лейна. В Red Bull разобрали обе машины гонщика (основную и запасную) до такой степени, что стало невозможно определить каждую из них как «шасси».