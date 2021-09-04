Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним

Авария на старте в Венгрии привела к повреждению двигателя на машине Серхио Переса. Вернуть его в строй инженерам Honda не удалось, что поставило пилота в проигрышную ситуацию во второй половине чемпионата.

Двух оставшихся моторов Серхио никак не хватило бы для оставшихся Гран При, а установка еще одного, четвертого по счету, по регламенту наказывается потерей стартовых позиций.

Но после слабой квалификации в голландском Зандфорте вопрос решился сам собой: Перес все равно остался только 16-м, потому в Red Bull решили поставить ему новую силовую установку в сборе, все шесть компонентов. Также на RB16B поставят новую коробку передач. Сам гонщик подтвердил Motorsport.com, что работы по замене уже начались.

По правилам такая замена означает старт в гонке с последней позиции. Таким образом, Никита Мазепин поднимется на строчку вверх и начнет борьбу 19-м. Если же Пересу одновременно изменят и настройки, нарушив режим закрытого парка, то ему предстоит стартовать с пит-лейна. Однако, по имеющейся информации, пока в команде не собираются делать этого.