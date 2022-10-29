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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Пересу помешал в квалификации сбой в электронике

Гонщик рассказал, что технические неполадки испортили ему субботнюю сессию

Адам Купер
Автор:
Пересу помешал в квалификации сбой в электронике
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На машине Серхио Переса по ходу квалификационной сессии в Мехико отключилось табло на руле, оставив главного кумира трибун без информации о времени круга и других важных данных. Именно поэтому гонщик Red Bull признался, что рад четвертому результаты. 

Сбой в электронике носил глобальный характер: в первом сегменте из-за него даже перестала работать DRS, но как минимум с этим вопросом механики успели разобраться. 

Серхио показал во второй части сессии пятую скорость и вышел в финал. 

«Это была сплошная суета, – рассказал гонщик репортерам. – Сначала сбой в электронике, я едва не вылетел в первом сегменте, а потом едва не вылетел во втором. По ходу быстрых кругов у меня не было ни ориентиров, ни отсчета времени. 

Порой я не мог понять, какой установлен баланс тормозов. Так что все проходило в полном беспорядке. Но в итоге я стал четвертым – думаю, это не самый плохой результат. Но мы точно могли подняться еще выше».

Он добавил: «Хорошо еще, что DRS снова заработала. Но все остальное – нет. В команде уверены, что к гонке разберутся с этим».

Серхио не стал скрывать, что такое развитие событий на домашнем Гран При стало дня него особенно болезненным. Ставшему вторым Джорджу Расселлу он уступил всего 0,049 секунды.

«Понятно, что именно в этой квалификации мне особенно хотелось, чтобы все работало безупречно, – сказал мексиканец. – Если учесть, как близко мы были к поулу, у меня нет сомнений, что можно было выступить еще лучше. 

Думаю, завтра будет гонка, где за лидерство смогут поспорить многие. Мне важно будет как можно лучше справиться с первым поворотом – а там посмотрим, как все пройдет».

Гонщик добавил, что намерен действовать агрессивно на старте гонки. Перес будет стартовать в Мехико четвертым второй год подряд. В 2021-м после этого он финишировал третьим.

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