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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Пересу не понравились командные приказы Red Bull

Мексиканский гонщик нацелился обсудить с боссами «Быков» события гонки в Барселоне, где ему пришлось действовать в интересах Макса Ферстаппена

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Пересу не понравились командные приказы Red Bull
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По ходу дистанции Гран При Испании Серхио Перес и Макс Ферстаппен несколько раз оказывались рядом. В одном эпизоде команда попросила Переса, который в тот момент лидировал, не сдерживать напарника – Макс был на свежих шинах после недавнего пит-стопа.

В другом моменте новая резина была уже у самого Серхио – он рассчитывал, что в этом случае уже Ферстаппена попросят подвинуться, чтобы мексиканский гонщик мог атаковать Джорджа Расселла. Но в ответ на просьбу по радио Перес получил отказ. 

На финише Макс опередил партнера по команде на 13 секунд – для Red Bull дубль стал вторым за три прошедших гонки. Однако когда Серхио поздравляли с таким результатом по радио, он ответил: «Рад за команду, но нам надо все это обсудить».  

В телеинтервью он был более дипломатичен, однако на прямой вопрос о возможности победы ответил: «Думаю, она была близка. Но в итоге это отличный командный результат, так что я рад».

Комментируя адресованные команде слова по радио, Перес добавил: «Мы с Максом были на разных шинных тактиках. Я пустил его вперед в самом начале [после разворота Ферстаппена] и полагал, что в нужный момент пустят и меня самого – чтобы не терять важные секунды, и наша тактика сработала. 

Ну что же, для команды это хороший результат».

После Гран При Испании Серхио Перес сохранил третье место в общем зачете Ф1. Его отставание от сошедшего Шарля Леклкра сократилось до 19 очков. 

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