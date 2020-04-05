Переса возмутила ошибка мексиканского госпиталя с анализом на коронавирус
Сидя на вынужденных каникулах, гонщик Racing Point не смог пройти мимо громкой истории, случившейся в Мексике
Поскольку эпидемия коронавируса накрыла весь земной шар, каждая страна по мере сил пытается вести борьбу с этой заразой. Одним из важнейших вопросов остается диагностика – но это сложный и недешевый процесс. В Мексике официально выявлять носителей вируса имеют право только три лаборатории. Однако медики госпиталя Puerto de Hierro взялись проводить собственные анализы.
Инициатива имела неприятные последствия: как минимум один человек, которому сообщили об отсутствии вируса, позже получил позитивный анализ в лицензированной лаборатории. Эта история имела громкий резонанс, в стороне от которого не остался и Серхио Перес.
Нельзя утверждать наверняка, но из сообщения гонщика можно предположить, что он тоже делал тест в допустившем ошибку госпитале.
«Этого просто не может быть! – написал Перес у себя в твиттере, адресовав послание Puerto de Hierro. – Надеюсь, вы хотя бы вернете деньги всем нам – тем, кто вам поверил. Но я бы искренне рекомендовал вам сделать что-то важное для общества, чтобы компенсировать столь серьезную ошибку. Сейчас время действовать сообща и поддерживать друг друга».
Медики закрытой лаборатории ответили Серхио: «Сейчас мы в процессе установления контактов со всеми, кто проходил у нас тестирование – и готовы предложить им альтернативные решения. Наш приоритет в том, чтобы каждый остался удовлетворен. Вы можете связаться с нами в личном сообщении для получения персональных инструкций».
Гран При Мексики Ф1 должен пройти 1 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Переса возмутила ошибка мексиканского госпиталя с анализом на коронавирус
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