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Формула 1 / Новость

Переса возмутила ошибка мексиканского госпиталя с анализом на коронавирус

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Переса возмутила ошибка мексиканского госпиталя с анализом на коронавирус
Автор:
, Ответственный редактор
5 апр. 2020 г., 08:47

Сидя на вынужденных каникулах, гонщик Racing Point не смог пройти мимо громкой истории, случившейся в Мексике

Поскольку эпидемия коронавируса накрыла весь земной шар, каждая страна по мере сил пытается вести борьбу с этой заразой. Одним из важнейших вопросов остается диагностика – но это сложный и недешевый процесс. В Мексике официально выявлять носителей вируса имеют право только три лаборатории. Однако медики госпиталя Puerto de Hierro взялись проводить собственные анализы.

Инициатива имела неприятные последствия: как минимум один человек, которому сообщили об отсутствии вируса, позже получил позитивный анализ в лицензированной лаборатории. Эта история имела громкий резонанс, в стороне от которого не остался и Серхио Перес. 

Нельзя утверждать наверняка, но из сообщения гонщика можно предположить, что он тоже делал тест в допустившем ошибку госпитале. 

«Этого просто не может быть! – написал Перес у себя в твиттере, адресовав послание Puerto de Hierro. – Надеюсь, вы хотя бы вернете деньги всем нам – тем, кто вам поверил. Но я бы искренне рекомендовал вам сделать что-то важное для общества, чтобы компенсировать столь серьезную ошибку. Сейчас время действовать сообща и поддерживать друг друга». 

Медики закрытой лаборатории ответили Серхио: «Сейчас мы в процессе установления контактов со всеми, кто проходил у нас тестирование – и готовы предложить им альтернативные решения. Наш приоритет в том, чтобы каждый остался удовлетворен. Вы можете связаться с нами в личном сообщении для получения персональных инструкций».

Гран При Мексики Ф1 должен пройти 1 ноября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Автор Александр Кабановский

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