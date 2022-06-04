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Формула 1 Новости

Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении

Мексиканец излишне ярко отметил победу в Монако

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Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении
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Спустя несколько дней после Гран При Монако в интернете стали появляться видеоролики с Серхио Пересом, который празднует свою победу. В частности, на видео видно, как Перес танцует с молодой девушкой, обнимает и целует ее, при этом это явно не жена гонщика.

В итоге Пересу пришлось самому реагировать на эти кадры. В своих соцсетях он написал, что сейчас близок с женой, которая недавно родила ему третьего ребенка, как никогда раньше.

«Это была грязная вечеринка, я не понимал, как себя контролировать, – признал Перес. – Но за этим ничего не было, просто грязная вечеринка. Близкие мне люди знают мои ценности и то, какой я на самом деле человек. Ну а тем, кто надо мной злорадничает, я желаю всего наилучшего».

Кадры с празднующим Пересом можно посмотреть, например, здесь.

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