Переса расстроила работа режиссеров трансляций Ф1

На заключительном круге последнего Гран При в сезоне Серхио Перес обогнал Ландо Норриса и вышел на 10-е место в личном зачете. Но этот момент не показали в прямом эфире, поскольку лидер гонки Льюис Хэмилтон завершал последний круг. В этот же момент товарищ Норриса по McLaren Карлос Сайнс вышел на шестое место в зачете, совершив решающий обгон – и это тоже не показали по ТВ.

Когда у Переса поинтересовались мнением о текущем состоянии ТВ-трансляций в Ф1, он сказал: «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в разнице между командами. Мы каждый уик-энд продолжаем обсуждать аэродинамику, шины, всю эту ерунду, но в середине пелотона происходит настоящая борьба, она потрясающая. Проблема в том, что ее не показывают по телевизору.

Думаю, что режиссеры не особо стараются. Но ведь сражения среди середняков невероятные, зрителям явно понравится видеть это по ТВ – вы включаете его и не знаете, кто выиграет гонку. Включите квалификацию и, в отличие от первой пятерки команд, не будете знать, что произойдет».

Еще в сентябре Карлос Сайнс заявил, что хотел бы «принять меры» по поводу того, что середняков не показывают по ТВ, после сражения четырех машин за 11-е место на Гран При Сингапура, которое осталось незамеченным.

Обсуждая его обгон Даниэля Риккардо в концовке Гран При Абу-Даби, Сайнс сказал: «Надеюсь, что позже они это покажут. Так или иначе, я разочарован. Целый уик-энд все говорили о борьбе за шестое место, а борьба шла до самого последнего круга. Странно, что все так активно обсуждают сражения за "лучшего из остальных", а в итоге по телевизору ничего не показывают».

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер согласился с тем, что над трансляциями нужно поработать: «Нужно показывать немного больше борьбы среди середняков, потому что среди лидеров происходит не так много событий, а зрителю нужно показать всю картину целиком – поскольку в противном случае вы действительно не понимаете, зачем они это показывают».