Переса расстроил прогресс Racing Point по ходу сезона
По словам мексиканского пилота, самым главным разочарованием в 2019 году для него стали слишком низкие темпы прогресса команды по ходу сезона.
Сейчас Серхио Перес проводит худший для себя сезон в Forci India/Racing Point с 2014 года. В прошлом мексиканцу иногда удавалось цепляться за подиумы и регулярно финишировать в очковой зоне, но в нынешнем году Перес только семь раз попадал в десятку.
Обсуждая уходящий сезон с Motorsport.com, Серхио сказал: «Он далек от идеала. Я бы хотел, чтобы очков было больше, чтобы мы боролись за высокие позиции и прибавляли. Думаю, что главное разочарование связано с недостатком прогресса по ходу сезона. Нам нужно подумать над этим. Все остальное прошло так, как мы и ожидали.
Мы понимали, что этот год станет переходным. Но, знаете ли, приятного все равно мало. И все же мы видим свет в конце туннеля. Есть множество причин думать, что дальше будет лучше. Я все еще надеюсь, что мы закончим год с четвертой по скорости машиной в пелотоне».
По словам Переса, команда понимает, в каких областях могла отработать лучше, а негатива ситуации прибавили неудачи прошлого года, когда Force India попала под внешнее управление.
«Как я уже сказал, недостаток прогресса есть, и мы к этой теме относимся осторожно, – сказал мексиканец. – Это не значит, что мы не видим собственных проблем с развитием. Они есть, и мы не можем закрывать на это глаза. Но в переходный год очень трудно сократить отрыв, начиная позади остальных».
Перес, который продлил контракт с Racing Point на три года, надеется, что команда сможет бороться за призовые позиции после смены регламента в 2021 году.
«Наша цель – подиумы. В 2021-м серьезно поменяются правила, множество вещей происходят за кулисами, работа продолжается. Поэтому я не вижу причин, почему мы не сможем добиться успеха», – добавил он.
Читайте также:
Дополнительная информация: Олег Карпов
Предыдущая новость
Лучший молодой британский пилот впервые проехал на болиде Ф1
Следующая новость
На трассе в Мексике появится третья зона DRS
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл
Переса расстроил прогресс Racing Point по ходу сезона
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта