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Формула 1 / Новость

Переса расстроил прогресс Racing Point по ходу сезона

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Переса расстроил прогресс Racing Point по ходу сезона
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
23 окт. 2019 г., 07:19

По словам мексиканского пилота, самым главным разочарованием в 2019 году для него стали слишком низкие темпы прогресса команды по ходу сезона.

Сейчас Серхио Перес проводит худший для себя сезон в Forci India/Racing Point с 2014 года. В прошлом мексиканцу иногда удавалось цепляться за подиумы и регулярно финишировать в очковой зоне, но в нынешнем году Перес только семь раз попадал в десятку.

Обсуждая уходящий сезон с Motorsport.com, Серхио сказал: «Он далек от идеала. Я бы хотел, чтобы очков было больше, чтобы мы боролись за высокие позиции и прибавляли. Думаю, что главное разочарование связано с недостатком прогресса по ходу сезона. Нам нужно подумать над этим. Все остальное прошло так, как мы и ожидали.

Мы понимали, что этот год станет переходным. Но, знаете ли, приятного все равно мало. И все же мы видим свет в конце туннеля. Есть множество причин думать, что дальше будет лучше. Я все еще надеюсь, что мы закончим год с четвертой по скорости машиной в пелотоне».

По словам Переса, команда понимает, в каких областях могла отработать лучше, а негатива ситуации прибавили неудачи прошлого года, когда Force India попала под внешнее управление.

«Как я уже сказал, недостаток прогресса есть, и мы к этой теме относимся осторожно, – сказал мексиканец. – Это не значит, что мы не видим собственных проблем с развитием. Они есть, и мы не можем закрывать на это глаза. Но в переходный год очень трудно сократить отрыв, начиная позади остальных».

Перес, который продлил контракт с Racing Point на три года, надеется, что команда сможет бороться за призовые позиции после смены регламента в 2021 году.

«Наша цель – подиумы. В 2021-м серьезно поменяются правила, множество вещей происходят за кулисами, работа продолжается. Поэтому я не вижу причин, почему мы не сможем добиться успеха», – добавил он.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

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