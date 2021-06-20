Переса не стали наказывать за обгон Боттаса. И вот почему

Под конец гонки Гран При Франции Серхио Перес сумел догнать Валттери Боттаса и после довольно продолжительной борьбы опередил соперника, выйдя на третью позицию. Однако еще до финиша стало известно, что судьи расследуют этот маневр, подозревая пилота Red Bull в выезде за пределы трассы.

В итоге Переса решили не наказывать. Судьи мотивировали свое решение тем, что выезд за пределы трассы был совершен Пересом не в момент обгона, а когда он выезжал из поворота, на входе в который и совершил обгон. Таким образом, это происшествие следует трактовать как обычный выезд за пределы трассы, словно бы Перес допустил такую ошибку не в ходе борьбы с соперником.

Кроме того, судьи пришли к выводу, что судя по траектории болида Red Bull, Перес скорее потерял во времени из-за выезда с траектории, нежели получил какое-либо преимущество в скорости.

В момент обгона мексиканец действительно был был быстрее соперника, и к финишу оторвался от него на 5,8 секунды. В случае, если бы мексиканца признали виновным, он получил бы пять секунд штрафа, что не сказалось бы на финальных итогах гонки.