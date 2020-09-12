Переса наказали лишением одного места на старте Гран При Тосканы
Гонщик Racing Point признан виновным в столкновении с Кими Райкконеном на пятничной тренировке в Муджелло
Серхио Перес потеряет одно место на старте Гран При Тосканы. Судьи признали его вину в столкновении с Кими Райкконеном, в результате которого финский гонщик оказался на гравии.
Перес выезжал с пит-лейна и в первом повороте ударил болид Райкконена в заднее колесо. При этом гонщик Racing Point остался на трассе, а Райкконен смог вернуться в боксы, но сессия была приостановлена для того, чтобы убрать обломки.
Интересно, что Пересу полагался штраф в три позиции, однако мексиканец смог найти своему поступку смягчающее вину обстоятельства. По словам Переса, в Муджелло выезд с пит-лейна очень длинный, так что к повороту он набрал слишком высокую скорость и уже не мог выбрать другую траекторию.
Также Перес отметил, что на выезде с пит-лейна он не мог заранее увидеть приближающегося Райкконена. Судьи частично согласились с доводами мексиканца и потому ограничились лишением его всего одной позиции на старте.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Серхио Перес
|Автор
|Сергей Иванов