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Формула 1 / Гран При Италии Новость

«Или штраф, или авария». Перес объяснил, почему не вернул позицию

Мексиканский пилот Red Bull рассказал, что не жалеет о срезке, из-за которой потерял подиум в Монце

«Или штраф, или авария». Перес объяснил, почему не вернул позицию

Занимая только восьмое место на старте Гран При Италии, Серхио Перес вынужден был прорываться наверх по ходу дистанции. Он смог обогнать Карлоса Сайнса из Ferrari, а после выезда машины безопасности начал наседать и на другого пилота Скудерии Шарля Леклера. 

Перес пошел в атаку на 32-м круге в «эске» Роджа, но вынужден был срезать ее вторую часть, за что получил пять секунд штрафа. Финишировав на трассе третьим, в протоколе Серхио занял только пятое место. 

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«Мы завоевали подиум на трассе, но потеряли его по другим причинам, – объяснил пилот в интервью Sky Sports. – Для нас это не самая простая трасса, обгонять сегодня было очень сложно.

И признаюсь честно, я ожидал от судей большего. Я считаю, что сделал все возможное, чтобы удержаться в границах трассы. Не сомневаюсь, что врезался бы в Шарля [если не проехал бы по срезке]. Досадно, что нас наказали. 

На вопрос о том, стоило ли идти на риск и оставаться впереди соперника, Перес ответил: «Пожалуй, да. В то же время мы с командой надеялись, что судьи смогут более широко взглянуть на эту ситуацию. 

Я действительно старался уместиться в тот поворот, но мы бы точно столкнулись, если бы я не отвернул в сторону. Так что по сути я уходил от контакта, мне некуда было деваться. Я уже имел преимущество в том повороте. Потому в итоге мы приняли решение оставаться впереди. Хотя, конечно, и понимали, к чему это может привести». 

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер, со своей стороны, добавил, что в той ситуации судьи FIA тоже действовали не лучшим образом. 

«Решение было сложным, – сказал он на медиа-брифинге. – Знаете, мы ожидали, что судьи свяжутся с нами, если им что-то не понравилось, и попросят вернуть позицию. Но они, конечно же, молчали.

А потом, когда мы уже получили штраф, увеличить отрыв [чтобы сохранить позицию] не удавалось. Это был сложный момент. Серхио провел сегодня хорошую гонку и финишировал третьим. Так что пятое место, конечно, огорчило его».

Из-за того, что место на подиуме в итоге занял Валттери Боттас, преимущество Mercedes над Red Bull в Кубке конструкторов выросло уже до 18 очков.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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