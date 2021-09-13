Занимая только восьмое место на старте Гран При Италии, Серхио Перес вынужден был прорываться наверх по ходу дистанции. Он смог обогнать Карлоса Сайнса из Ferrari, а после выезда машины безопасности начал наседать и на другого пилота Скудерии Шарля Леклера.

Перес пошел в атаку на 32-м круге в «эске» Роджа, но вынужден был срезать ее вторую часть, за что получил пять секунд штрафа. Финишировав на трассе третьим, в протоколе Серхио занял только пятое место.

«Мы завоевали подиум на трассе, но потеряли его по другим причинам, – объяснил пилот в интервью Sky Sports. – Для нас это не самая простая трасса, обгонять сегодня было очень сложно.

И признаюсь честно, я ожидал от судей большего. Я считаю, что сделал все возможное, чтобы удержаться в границах трассы. Не сомневаюсь, что врезался бы в Шарля [если не проехал бы по срезке]. Досадно, что нас наказали.

На вопрос о том, стоило ли идти на риск и оставаться впереди соперника, Перес ответил: «Пожалуй, да. В то же время мы с командой надеялись, что судьи смогут более широко взглянуть на эту ситуацию.

Я действительно старался уместиться в тот поворот, но мы бы точно столкнулись, если бы я не отвернул в сторону. Так что по сути я уходил от контакта, мне некуда было деваться. Я уже имел преимущество в том повороте. Потому в итоге мы приняли решение оставаться впереди. Хотя, конечно, и понимали, к чему это может привести».

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер, со своей стороны, добавил, что в той ситуации судьи FIA тоже действовали не лучшим образом.

«Решение было сложным, – сказал он на медиа-брифинге. – Знаете, мы ожидали, что судьи свяжутся с нами, если им что-то не понравилось, и попросят вернуть позицию. Но они, конечно же, молчали.

А потом, когда мы уже получили штраф, увеличить отрыв [чтобы сохранить позицию] не удавалось. Это был сложный момент. Серхио провел сегодня хорошую гонку и финишировал третьим. Так что пятое место, конечно, огорчило его».

Из-за того, что место на подиуме в итоге занял Валттери Боттас, преимущество Mercedes над Red Bull в Кубке конструкторов выросло уже до 18 очков.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл