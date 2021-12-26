Перес: Журналисты оценивают гонщиков Red Bull жестче

Минувший сезон стал первым для Серхио Переса в Red Bull. Мексиканец признает, что ему не хватало стабильности для достижения более высоких результатов. Он проделал много работы, чтобы свыкнуться с высоким давлением и подняться на новый уровень.

«Этот сезон был очень интенсивным, – рассказал Перес после гонки в Абу-Даби. – Было проделано очень много работы. Когда ты в Red Bull, давление возрастает, и все следят за тем, что ты делаешь. И вы, журналисты, по очевидным причинам жестче судите пилотов Red Bull, что объяснимо. Это было непросто, но вывело меня на другой уровень, в том числе и благодаря Максу. Мне это нравится на данном этапе моей карьеры – я счастлив, и это самое главное.

Думаю, в этом сезоне мне не хватало стабильности, я был близок к высокому результаты во многих гонках. Я должен стать лучше в следующем году. И надеюсь, мы все сможем двигаться вперед».

В 2021 году Перес одержал одну победу в Азербайджане и четырежды становился на подиум. В личном зачете он занял четвертую позицию.

Дополнительная информация: Адам Купер