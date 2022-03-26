Перес завоевал первый поул в карьере, Шумахер попал в больницу
Квалификация в Джидде длилась более двух часов, Мик Шумахер угодил в серьезную аварию, а Льюис Хэмилтон не вышел даже из первого сегмента
Городская трасса, принимающая Гран При Саудовской Аравии во второй раз за четыре месяца, подтвердила свой коварный нрав в эту субботу. Квалификационную сессию пришлось прервать на час после аварии Мика Шумахера – тот слишком широко выехал на поребрик в 11-м повороте и потерял управление своей Haas.
Машину на скорости больше 250 км/ч отбросило в барьер с левой стороны, после чего она пересекла трассу и ударилась в ограждение справа.
Команда сообщила, что 23-летний немец в сознании и не получил видимых повреждений, но его отправили для дополнительных проверок в одну из местных больниц.
Судьи убирают обломки машины Мика Шумахера, Haas VF-22, после аварии в квалификации
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Авария произошла по ходу второго сегмента, участникам которого пришлось долго ждать возобновления заездов. За это время температура воздуха и асфальта упали, что привело к росту скоростей. И хотя время прошлогоднего поула Льюиса Хэмилтона (1:27.511) в итоге устояло, пилоты подобрались к нему очень близко.
Как и неделей раньше в Бахрейне, квалификация стала полем битвы Ferrari и Red Bull. Первая попытка в финале лучше всех удалась Карлосу Сайнсу из Скудерии (1:28.402), который с минимальным перевесом опередил своего напарника Шарля Леклера и Серхио Переса. А вот Макс Ферстаппен оказался в восьми десятых позади – по радио он пожаловался на нехватку сцепления.
Однако Сайнсу, как и в Бахрейне, не удалось улучшить время в решающей попытке. Леклер проехал быстрее (1:28.225), но еще лучше с задачей справился Перес – рекордные времена на втором и третьем секторах принесли мексиканцу результат 1:28.200.
Ферстаппен смог серьезно прибавить, но остался лишь четвертым.
Призер гонки в Бахрейне Льюис Хэмилтон на этот раз вылетел из квалификации уже после первого сегмента – по чистой скорости с британцем не случалось такого с домашней гонки 2009 года. Он признался, что по ходу уик-энда не смог найти верных настроек машины.
Эстебан Окон, Alpine A522
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Вместо барьера – в третий ряд
«Лучшим из остальных», отстав без малого на секунду, стал Эстебан Окон. Француз из Alpine почти повторил ошибку Шумахера в 11-м повороте, но удержал машину под контролем и опередил Джорджа Расселла – тот оказался единственным представителем моторов Mercedes в десятке сильнейших.
Темп Alpine подтвердил седьмым результатом Фернандо Алонсо, который опередил Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и Пьера Гасли (AlphaTauri). Вся группа с пятого по девятое место уместилась в 0,186 секунды.
Кевин Магнуссен во второй раз дошел до финала, где на этот раз остался последним.
Чуть лучше, чем на первом этапе, выглядела McLaren – ее гонщики стали 11-м и 12-м. Правда, по ходу сессии Даниэль Риккардо создал помеху Окону, потому еще может быть наказан.
Ганьюй Чжоу добился лучшего в карьере 13-го результата.
Николя Латифи, Williams FW44
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Авария второго порядка
Уже в самом начале квалификации разбил машину Николя Латифи. Пилота Williams закрутило на входе в 13-й поворот, и его машина влетела в барьер передней частью, а затем задней. Гонщик выбрался из кокпита, не получив повреждений.
Юки Цунода вовсе не смог показать зачетное время из-за проблем в топливной системе мотора Red Bull.
Для Переса поул стал первым за 218 Гран При, что пилот провел в Ф1 (строго говоря, один раз он выбыл из уик-энда еще до начала квалификации). Серхио дебютировал в чемпионате мира в 2011-м и до прошлого сезона ни разу не был даже на первом ряду. Так долго дебютного успеха в квалификации прежде не ждал еще ни один гонщик.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Джидде.
Результаты квалификации Гран При Саудовской Аравии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'28.200
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.225
|0.025
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.402
|0.202
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'28.461
|0.261
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'29.068
|0.868
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'29.104
|0.904
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'29.147
|0.947
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.183
|0.983
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'29.254
|1.054
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'29.588
|1.388
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'29.651
|1.451
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'29.773
|1.573
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.819
|1.619
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'29.920
|1.720
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'31.009
|2.809
|16
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'30.343
|2.143
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'30.492
|2.292
|18
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|Mercedes
|1'30.543
|2.343
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'31.817
|3.617
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|Полные результаты
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