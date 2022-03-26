Перес завоевал первый поул в карьере, Шумахер попал в больницу

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Городская трасса, принимающая Гран При Саудовской Аравии во второй раз за четыре месяца, подтвердила свой коварный нрав в эту субботу. Квалификационную сессию пришлось прервать на час после аварии Мика Шумахера – тот слишком широко выехал на поребрик в 11-м повороте и потерял управление своей Haas.

Машину на скорости больше 250 км/ч отбросило в барьер с левой стороны, после чего она пересекла трассу и ударилась в ограждение справа.

Команда сообщила, что 23-летний немец в сознании и не получил видимых повреждений, но его отправили для дополнительных проверок в одну из местных больниц.

Судьи убирают обломки машины Мика Шумахера, Haas VF-22, после аварии в квалификации Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Авария произошла по ходу второго сегмента, участникам которого пришлось долго ждать возобновления заездов. За это время температура воздуха и асфальта упали, что привело к росту скоростей. И хотя время прошлогоднего поула Льюиса Хэмилтона (1:27.511) в итоге устояло, пилоты подобрались к нему очень близко.

Как и неделей раньше в Бахрейне, квалификация стала полем битвы Ferrari и Red Bull. Первая попытка в финале лучше всех удалась Карлосу Сайнсу из Скудерии (1:28.402), который с минимальным перевесом опередил своего напарника Шарля Леклера и Серхио Переса. А вот Макс Ферстаппен оказался в восьми десятых позади – по радио он пожаловался на нехватку сцепления.

Однако Сайнсу, как и в Бахрейне, не удалось улучшить время в решающей попытке. Леклер проехал быстрее (1:28.225), но еще лучше с задачей справился Перес – рекордные времена на втором и третьем секторах принесли мексиканцу результат 1:28.200.

Ферстаппен смог серьезно прибавить, но остался лишь четвертым.

Призер гонки в Бахрейне Льюис Хэмилтон на этот раз вылетел из квалификации уже после первого сегмента – по чистой скорости с британцем не случалось такого с домашней гонки 2009 года. Он признался, что по ходу уик-энда не смог найти верных настроек машины.

Эстебан Окон, Alpine A522 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вместо барьера – в третий ряд

«Лучшим из остальных», отстав без малого на секунду, стал Эстебан Окон. Француз из Alpine почти повторил ошибку Шумахера в 11-м повороте, но удержал машину под контролем и опередил Джорджа Расселла – тот оказался единственным представителем моторов Mercedes в десятке сильнейших.

Темп Alpine подтвердил седьмым результатом Фернандо Алонсо, который опередил Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и Пьера Гасли (AlphaTauri). Вся группа с пятого по девятое место уместилась в 0,186 секунды.

Кевин Магнуссен во второй раз дошел до финала, где на этот раз остался последним.

Чуть лучше, чем на первом этапе, выглядела McLaren – ее гонщики стали 11-м и 12-м. Правда, по ходу сессии Даниэль Риккардо создал помеху Окону, потому еще может быть наказан.

Ганьюй Чжоу добился лучшего в карьере 13-го результата.

Николя Латифи, Williams FW44 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Авария второго порядка

Уже в самом начале квалификации разбил машину Николя Латифи. Пилота Williams закрутило на входе в 13-й поворот, и его машина влетела в барьер передней частью, а затем задней. Гонщик выбрался из кокпита, не получив повреждений.

Юки Цунода вовсе не смог показать зачетное время из-за проблем в топливной системе мотора Red Bull.

Для Переса поул стал первым за 218 Гран При, что пилот провел в Ф1 (строго говоря, один раз он выбыл из уик-энда еще до начала квалификации). Серхио дебютировал в чемпионате мира в 2011-м и до прошлого сезона ни разу не был даже на первом ряду. Так долго дебютного успеха в квалификации прежде не ждал еще ни один гонщик.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Джидде.

Результаты квалификации Гран При Саудовской Аравии