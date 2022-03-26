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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о квалификации

Перес завоевал первый поул в карьере, Шумахер попал в больницу

Квалификация в Джидде длилась более двух часов, Мик Шумахер угодил в серьезную аварию, а Льюис Хэмилтон не вышел даже из первого сегмента

Александр Кабановский
Автор:
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Перес завоевал первый поул в карьере, Шумахер попал в больницу
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Городская трасса, принимающая Гран При Саудовской Аравии во второй раз за четыре месяца, подтвердила свой коварный нрав в эту субботу. Квалификационную сессию пришлось прервать на час после аварии Мика Шумахера – тот слишком широко выехал на поребрик в 11-м повороте и потерял управление своей Haas.

Машину на скорости больше 250 км/ч отбросило в барьер с левой стороны, после чего она пересекла трассу и ударилась в ограждение справа. 

Команда сообщила, что 23-летний немец в сознании и не получил видимых повреждений, но его отправили для дополнительных проверок в одну из местных больниц. 

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Авария произошла по ходу второго сегмента, участникам которого пришлось долго ждать возобновления заездов. За это время температура воздуха и асфальта упали, что привело к росту скоростей. И хотя время прошлогоднего поула Льюиса Хэмилтона (1:27.511) в итоге устояло, пилоты подобрались к нему очень близко.

Как и неделей раньше в Бахрейне, квалификация стала полем битвы Ferrari и Red Bull. Первая попытка в финале лучше всех удалась Карлосу Сайнсу из Скудерии (1:28.402), который с минимальным перевесом опередил своего напарника Шарля Леклера и Серхио Переса. А вот Макс Ферстаппен оказался в восьми десятых позади – по радио он пожаловался на нехватку сцепления. 

Однако Сайнсу, как и в Бахрейне, не удалось улучшить время в решающей попытке. Леклер проехал быстрее (1:28.225), но еще лучше с задачей справился Перес – рекордные времена на втором и третьем секторах принесли мексиканцу результат 1:28.200. 

Ферстаппен смог серьезно прибавить, но остался лишь четвертым. 

Призер гонки в Бахрейне Льюис Хэмилтон на этот раз вылетел из квалификации уже после первого сегмента – по чистой скорости с британцем не случалось такого с домашней гонки 2009 года. Он признался, что по ходу уик-энда не смог найти верных настроек машины.  

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Эстебан Окон, Alpine A522

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вместо барьера – в третий ряд

«Лучшим из остальных», отстав без малого на секунду, стал Эстебан Окон. Француз из Alpine почти повторил ошибку Шумахера в 11-м повороте, но удержал машину под контролем и опередил Джорджа Расселла – тот оказался единственным представителем моторов Mercedes в десятке сильнейших. 

Темп Alpine подтвердил седьмым результатом Фернандо Алонсо, который опередил Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и Пьера Гасли (AlphaTauri). Вся группа с пятого по девятое место уместилась в 0,186 секунды.

Кевин Магнуссен во второй раз дошел до финала, где на этот раз остался последним. 

Чуть лучше, чем на первом этапе, выглядела McLaren – ее гонщики стали 11-м и 12-м. Правда, по ходу сессии Даниэль Риккардо создал помеху Окону, потому еще может быть наказан. 

Ганьюй Чжоу добился лучшего в карьере 13-го результата.

Николя Латифи, Williams FW44

Николя Латифи, Williams FW44

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Авария второго порядка

Уже в самом начале квалификации разбил машину Николя Латифи. Пилота Williams закрутило на входе в 13-й поворот, и его машина влетела в барьер передней частью, а затем задней. Гонщик выбрался из кокпита, не получив повреждений. 

Юки Цунода вовсе не смог показать зачетное время из-за проблем в топливной системе мотора Red Bull. 

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Для Переса поул стал первым за 218 Гран При, что пилот провел в Ф1 (строго говоря, один раз он выбыл из уик-энда еще до начала квалификации). Серхио дебютировал в чемпионате мира в 2011-м и до прошлого сезона ни разу не был даже на первом ряду. Так долго дебютного успеха в квалификации прежде не ждал еще ни один гонщик.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Джидде. 

Результаты квалификации Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'28.200  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'28.225 0.025
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'28.402 0.202
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'28.461 0.261
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'29.068 0.868
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'29.104 0.904
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'29.147 0.947
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'29.183 0.983
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'29.254 1.054
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'29.588 1.388
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'29.651 1.451
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'29.773 1.573
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'29.819 1.619
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'29.920 1.720
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'31.009 2.809
16 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'30.343 2.143
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'30.492 2.292
18 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 1'30.543 2.343
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'31.817 3.617
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull    
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