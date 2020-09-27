Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Перес заранее узнал об увольнении, подслушав разговор Стролла

Поделились
Комментарии
Перес заранее узнал об увольнении, подслушав разговор Стролла
Автор:
, редактор

Чеко опроверг собственные слова о том, что об уходе из Racing Point узнал в последний момент

Когда Racing Point объявила о замене Серхио Переса на Себастьяна Феттеля с 2021 года, мексиканец заявил, что ему об этом сообщили лишь за день до публичного заявления. Однако затем выяснилось, что Перес узнал обо всем раньше. 

По ходу Гран При России пилот подтвердил слухи о том, что он случайно узнал о своем увольнении, подслушав телефонный разговор владельца команды Лоуренса Стролла. Тот как раз обсуждал условия контракта для Феттеля.

«Это правда, я тогда узнал, что не останусь в команде, – заявил Перес каналу Sky Sports. – Я узнал заранее».

Гонщик оказался удивлен тем, что журналисты узнали про историю с подслушанным разговором: «Поражает, как легко вещи просачиваются в СМИ. Меня это несколько разочаровывает. Такие вещи должны оставаться между нами».

Предполагается, что Перес услышал разговор Стролла перед Гран При Тосканы в Муджелло, находясь через стену от него.

Читайте также:

Вольф: Зачем Хэмилтону Red Bull?

Предыдущая новость

Вольф: Зачем Хэмилтону Red Bull?

Следующая новость

СМИ: Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes на $ 150 млн

СМИ: Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes на $ 150 млн
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.