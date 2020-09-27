Перес заранее узнал об увольнении, подслушав разговор Стролла

Когда Racing Point объявила о замене Серхио Переса на Себастьяна Феттеля с 2021 года, мексиканец заявил, что ему об этом сообщили лишь за день до публичного заявления. Однако затем выяснилось, что Перес узнал обо всем раньше.

По ходу Гран При России пилот подтвердил слухи о том, что он случайно узнал о своем увольнении, подслушав телефонный разговор владельца команды Лоуренса Стролла. Тот как раз обсуждал условия контракта для Феттеля.

«Это правда, я тогда узнал, что не останусь в команде, – заявил Перес каналу Sky Sports. – Я узнал заранее».

Гонщик оказался удивлен тем, что журналисты узнали про историю с подслушанным разговором: «Поражает, как легко вещи просачиваются в СМИ. Меня это несколько разочаровывает. Такие вещи должны оставаться между нами».

Предполагается, что Перес услышал разговор Стролла перед Гран При Тосканы в Муджелло, находясь через стену от него.