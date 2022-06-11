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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации

Мексиканский гонщик Red Bull назвал второе место по итогам субботы в Баку далеко не максимально возможным результатом

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации
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Серхио Пересу всегда удавалось показывать хорошую скорость в Баку – можно вспомнить второй результат в квалификации 2016 года за рулем Force India, два подиума и, конечно, прошлогоднюю победу с Red Bull.

В этот уик-энд мексиканец стабильно опережал своего напарника Макса Ферстаппена и продолжил эту традицию в квалификации, где уступил лишь Шарлю Леклеру. 

«Знаете, здесь в первой квалификационной попытке [третьего сегмента] надо ехать на все деньги, – раскрыл гонщик свой секрет. – Но в этот раз я маленько перестарался и пару раз задел стены. К счастью, машина осталась цела, а это важнее всего. 

А потом у нас начались проблемы с двигателем. Он никак не хотел запускаться. Из-за этого я остался на трассе совершенно один. А здесь слип-стрим играет очень важную роль. Из-за этого мы точно недосчитались нескольких десятых и, кто знает, возможно, остались без поула. Хотя, конечно, круг Шарля был очень хорош».

Отставание Переса от Леклера составило в итоге 0,282 секунды. 

Говоря о предстоящей гонке, Мексиканец добавил: «Думаю, она будет очень долгой. Так что прежде всего нам надо убедиться, что мы в хорошей форме и сможем бороться [с Ferrari].

Знаете, в таких гонках может случиться такое, что в какой-то момент вы допускаете ошибку. И на этом все разом заканчивается». 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл 

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