Перес заболел утром перед гонкой в Остине

Серхио Перес закончил американскую гонку третьим, но назвал ее самой сложной в жизни из-за того, что практически сразу после старта у него отказала система подачи в шлем питьевой воды.

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Как оказалось, выступление мексиканца осложнялось еще и тем, что его самочувствие было далеким от оптимального.

«Сегодня утром я чувствовал себя плохо, а вдобавок с первого круга не мог пить, – объяснил пилот. – Это было очень сложно. Где-то с 20-го круга силы оставили меня. Я чувствовал, как слабеют ноги. Зрение тоже пострадало. Ситуация была предельно некомфортной.

Я просто перешел в режим выживания и старался продолжать. В той ситуации, если бы что-то произошло, я бы не удержал машину под контролем.

Это была самая долгая гонка в моей жизни».

Он добавил: «Уже на первом отрезке мне стало сложно делать все так, как необходимо. А последние 30-40 кругов были очень трудными. Обидно, что не вышло побороться с Максом и Льюисом, но сегодня меня ограничивала физическая форма.

Теперь я очень жду Мексики. Для нас это должна быть хорошая трасса».

Гран При в Мехико пройдет 5-7 ноября.

Серхио Перес, Red Bull Racing, с кубком за третье место Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images