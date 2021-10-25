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Формула 1 / Гран При США Новости

Перес заболел утром перед гонкой в Остине

Автор:
, редактор Ф1

Мало того, что гонщик Red Bull не мог пить по ходу дистанции – он изначально не был полностью здоров

Перес заболел утром перед гонкой в Остине

Серхио Перес закончил американскую гонку третьим, но назвал ее самой сложной в жизни из-за того, что практически сразу после старта у него отказала система подачи в шлем питьевой воды. 

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Как оказалось, выступление мексиканца осложнялось еще и тем, что его самочувствие было далеким от оптимального.  

«Сегодня утром я чувствовал себя плохо, а вдобавок с первого круга не мог пить, – объяснил пилот. – Это было очень сложно. Где-то с 20-го круга силы оставили меня. Я чувствовал, как слабеют ноги. Зрение тоже пострадало. Ситуация была предельно некомфортной.  

Я просто перешел в режим выживания и старался продолжать. В той ситуации, если бы что-то произошло, я бы не удержал машину под контролем. 

Это была самая долгая гонка в моей жизни».

Он добавил: «Уже на первом отрезке мне стало сложно делать все так, как необходимо. А последние 30-40 кругов были очень трудными. Обидно, что не вышло побороться с Максом и Льюисом, но сегодня меня ограничивала физическая форма. 

Теперь я очень жду Мексики. Для нас это должна быть хорошая трасса».

Гран При в Мехико пройдет 5-7 ноября.

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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