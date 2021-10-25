Перес заболел утром перед гонкой в Остине
Мало того, что гонщик Red Bull не мог пить по ходу дистанции – он изначально не был полностью здоров
Серхио Перес закончил американскую гонку третьим, но назвал ее самой сложной в жизни из-за того, что практически сразу после старта у него отказала система подачи в шлем питьевой воды.
Читайте также:
Как оказалось, выступление мексиканца осложнялось еще и тем, что его самочувствие было далеким от оптимального.
«Сегодня утром я чувствовал себя плохо, а вдобавок с первого круга не мог пить, – объяснил пилот. – Это было очень сложно. Где-то с 20-го круга силы оставили меня. Я чувствовал, как слабеют ноги. Зрение тоже пострадало. Ситуация была предельно некомфортной.
Я просто перешел в режим выживания и старался продолжать. В той ситуации, если бы что-то произошло, я бы не удержал машину под контролем.
Это была самая долгая гонка в моей жизни».
Он добавил: «Уже на первом отрезке мне стало сложно делать все так, как необходимо. А последние 30-40 кругов были очень трудными. Обидно, что не вышло побороться с Максом и Льюисом, но сегодня меня ограничивала физическая форма.
Теперь я очень жду Мексики. Для нас это должна быть хорошая трасса».
Гран При в Мехико пройдет 5-7 ноября.
Читайте также:
Серхио Перес, Red Bull Racing, с кубком за третье место
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images