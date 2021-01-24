Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

Серхио Перес в 2021 году во второй раз в карьере будет выступать за топ-команду. В 2013 году мексиканец был гонщиком McLaren, а теперь поедет за Red Bull. Восемь лет назад Перес был уволен после первого же сезона, но он уверен, что на этот раз у него все получится намного лучше.

«Многое изменилось в плане опыта и понимания, – сказал Перес в подкасте Talking Bull. – В техническом плане я стал намного лучше. Я более совершенный пилот теперь, вырос и как человек, и как атлет. Я совсем другой, так что можете расслабиться – на этот раз я свое дело сделаю.

Я уверен, что все получится и этот сезон будет успешным. Только так я могу отплатить Red Bull за то, что дали мне шанс выступить за большую команду. Я должен помочь команде добиться прогресса, дать бой Mercedes и, надеюсь, победить их. Было бы здорово завоевать титул для Honda в последний год из присутствия в чемпионате».