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Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

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Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren
Автор:
, редактор

Мексиканец грозится в 2021-м выступить намного лучше, чем в 2013-м

Серхио Перес в 2021 году во второй раз в карьере будет выступать за топ-команду. В 2013 году мексиканец был гонщиком McLaren, а теперь поедет за Red Bull. Восемь лет назад Перес был уволен после первого же сезона, но он уверен, что на этот раз у него все получится намного лучше.

«Многое изменилось в плане опыта и понимания, – сказал Перес в подкасте Talking Bull. – В техническом плане я стал намного лучше. Я более совершенный пилот теперь, вырос и как человек, и как атлет. Я совсем другой, так что можете расслабиться – на этот раз я свое дело сделаю.

Я уверен, что все получится и этот сезон будет успешным. Только так я могу отплатить Red Bull за то, что дали мне шанс выступить за большую команду. Я должен помочь команде добиться прогресса, дать бой Mercedes и, надеюсь, победить их. Было бы здорово завоевать титул для Honda в последний год из присутствия в чемпионате».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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