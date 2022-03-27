Перес: Я специально пропустил Сайнса

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Серхио Перес выиграл квалификацию Гран При Саудовской Аравии, сохранил место на старте и уверенно лидировал в гонке до тех пор, пока не поехал на плановый пит-стоп. На его беду, сразу после пит-стопа Николя Латифи разбил свой болид, и все соперники воспользовались этим, чтобы совершить пит-стопы.

Так как Перес был вынужден замедлиться, на пит-стопах его сразу опередили Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, а вот с Карлосом Сайнсом, когда тот покидал пит-лейн, у Переса случился инцидент, в результате которого мексиканец остался впереди. Судьи вскоре объявили, что расследуют этот эпизод.

На рестарте Перес через несколько поворотов уступил Сайнсу третье место и в итоге так и финишировал четвертым. Судьи же постановили, что никакого наказания никому из участников инцидента не будет.

После финиша Перес признался, что специально пропустил соперника вперед, рассчитывая затем отыграться.

«Команда сказала мне пропустить Сайнса, – сказал Перес. – Я думаю, что было справедливо.

Это не более чем гонки. Лидируя, мы должны были первыми ехать на пит-стоп, мы готовились к этому. И все бы шло неплохо, но к сожалению Латифи выбрал не лучшее для меня время, чтобы влететь в стену. Конечно, бывают удачи и неудачи, но обидно, так как до того все шло к тому, чтобы я победил, стартовав с поула.

На последних кругах я старался приблизиться к Сайнсу, но тут на последнем секторе появились желтые флаги, и я не рискнул гнать на полную».