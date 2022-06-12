Перес: Я сам пропустил Макса и не жалею

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В начале гонка Формулы 1 в Баку складывалась в пользу пилота Red Bull Серхио Переса. Он обогнал обладателя поула Шарля Леклера, вышел в лидеры и, казалось, уверенно контролировал отрыв.

Затем, однако, сошел Карлос Сайнс, и большинство команд зазвали своих пилотов на пит-стопы. Но не «Быки». В итоге Леклер хотя и откатился после пит-стопа на третье место, на свежей резине смог прибавить, и когда наконец Перес и его напарник Макс Ферстаппен тоже побывали в боксах, они вернулись позади гонщика Ferrari и только благодаря его поломке первыми увидели клетчатый флаг.

«К сожалению, мы сами пропустили шанс на пит-стоп под виртуальной машиной безопасности, – признал Перес. – У нас случилась некоторое недопонимание в команде. А когда мы поняли, что хотим сделать пит-стопы, было уже поздно. На тот момент мы уже лидировали в гонке, а в итоге подвергли себя опасности».

Еще до пит-стопа «Быков» Переса прошел его напарник Макс Ферстаппен, мексиканца по радио очевидно попросили не оказывать сопротивления, что он и сделал.

«После рестарта я столкнулся с слишком быстрой деградацией шин Medium, – объяснил Перес. – Именно на моей машине это проявлялось больше всего. Нужно проанализировать, почему это случилось, так как у Макса таких проблем не было. В любом случае, как команда мы показали наилучший результат.

Да, команда просила меня не гоняться с Максом, но это тот случай, когда он очевидно был быстрее, и не стоило рисковать коммандным результатом. И именно так мы заработали победный дубль».

Благодаря сходу обеих пилотов Ferrari, Перес после Баку поднялся на вторую строчку в личном зачете и теперь уступает лидирующему Ферстаппену 21 очко.