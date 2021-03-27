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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Перес: Я не переживаю из-за 11-го места

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Мексиканец уверен, что скорость в Red Bull к нему еще придет

Перес: Я не переживаю из-за 11-го места

Серхио Перес неудачно провел первую квалификацию в Red Bull, став только 11-м при том, что его напарник Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию. Перес выступал во втором сегменте на шинах Medium, причем выехал в них и на вторую попытку несмотря на то, что результат первой потерял из-за нарушения границ трассы.

Тем не менее, Перес не считает что решение не переходить на более быструю резину Soft было ошибочным.

«Я был уверен, что у меня есть темп, – сказал мексиканец. – Чтобы пройти дальше, надо было просто собрать круг, но я не смог. Думаю, решение команды ехать на Medium было верным. Я просто не смог собрать круг». 

Перес также заверил, что неудача на старте сезона его не беспокоит: «Уик-энд в целом вышел трудным: надо было найти темп при переменчивом ветре, а шины не позволяют проехать больше одного быстрого круга подряд.

Думаю, по ходу квалификации мы добились прогресса. Каждый километр за рулем помогает мне лучше понять машину. Я доволен тем, как улучшил понимание болида в квалификации, но надо продолжать. Я должен быть терпелив. Это вопрос времени, так что я не переживаю». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Серхио Перес
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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