Перес: Я не переживаю из-за 11-го места

Серхио Перес неудачно провел первую квалификацию в Red Bull, став только 11-м при том, что его напарник Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию. Перес выступал во втором сегменте на шинах Medium, причем выехал в них и на вторую попытку несмотря на то, что результат первой потерял из-за нарушения границ трассы.

Тем не менее, Перес не считает что решение не переходить на более быструю резину Soft было ошибочным.

«Я был уверен, что у меня есть темп, – сказал мексиканец. – Чтобы пройти дальше, надо было просто собрать круг, но я не смог. Думаю, решение команды ехать на Medium было верным. Я просто не смог собрать круг».

Перес также заверил, что неудача на старте сезона его не беспокоит: «Уик-энд в целом вышел трудным: надо было найти темп при переменчивом ветре, а шины не позволяют проехать больше одного быстрого круга подряд.

Думаю, по ходу квалификации мы добились прогресса. Каждый километр за рулем помогает мне лучше понять машину. Я доволен тем, как улучшил понимание болида в квалификации, но надо продолжать. Я должен быть терпелив. Это вопрос времени, так что я не переживаю».