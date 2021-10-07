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Формула 1 Новости

Перес: Я не бросил сезон

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Чеко уверяет, что еще поборется в 2021-м

Перес: Я не бросил сезон

Серхио Перес набрал всего 16 очков за шесть последних Гран При и не был на подиуме со времен Гран При Франции. Это не помешало ему получить от Red Bull контракт на 2022 год, но мексиканец уверяет, что не бросил бороться в нынешнем сезоне.

«Нет, я не бросил сезон. Я бывал в таких ситуациях прежде и смогу изменить положение, нет сомнений, – сказал Перес. – Впереди хватает гонок, а поменяться все может в любой уик-энд. Я жду окончания сезона. Мы ведем большой бой в Кубке конструкторов и он может сложиться в любую сторону на каждом этапе».

Сейчас Перес занимает пятое место в чемпионате, имея 120 очков. Он на 31 очко отстает от Валттери Боттаса в борьбе за третье место, а своему напарнику Максу Ферстаппену уступает более, чем в два раза – на счету голландца 144,5 очка.

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