Перес: Я должен был взять поул

Серхио Перес стал вторым в квалификации Гран При Эмилии-Романьи, уступив Льюису Хэмилтону 0,035 секунды. Мексиканец признал, что поражение было вызвано его ошибкой, без которой он опередил бы Mercedes.

«Я должен был быть на поул-позиции, – сказал Перес после финиша. – Я допустил ошибку в последнем повороте. Но результат позитивный, нам надо дальше прогрессировать. Важнее будет завтрашний результат».

В отличие от Хэмилтона и Ферстаппена, Перес завтра будет обязан стартовать на шинах Soft, из-за чего у него будет иная гоночная стратегия.

«Завтра может случиться что угодно, – отметил Перес. – У меня не та стратегия, что у Льюиса и Макса, будет интересно посмотреть, что получится. Самое важное побороться и набрать очки, это мой приоритет».