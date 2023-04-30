Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате
Мексиканец заверил, что не просто способен побороться с Максом Ферстаппеном за звание сильнейшего пилота Ф1, но и намерен опередить титулованного напарника
После четырех этапов сезона у пилотов RBR по две победы, но Макс Ферстаппен опережает Серхио Переса на честь очков за счет стабильности – он ни разу не финишировал по воскресеньям ниже второго места.
Мексиканцу не помог даже успех в бакинском спринте: мексиканец потерял слишком много очков в Альберт-парке, где после квалификационных проблем стартовал с пит-лейна и финишировал только пятым.
Такое начало чемпионата позволило Пересу говорить, что в этот раз он сможет всерьез побороться с Максом за титул.
«Знаете, у меня дома трое детишек, – объяснил Серхио в интервью Sky Sports после победы в Гран При Азербайджана. – И я бы не стал постоянно разъезжать по всему миру, если бы не верил, что смогу стать чемпионом мира. И я иду к этой цели.
Понятно, что можно очень много говорить, но важнее всего для этого добиваться результатов за рулем.
Думаю, без тех сложностей, что были у нас в Мельбурне, я уже должен был лидировать в чемпионате. Так что есть все основания верить, что мы можем хорошо делать свое дело».
Он добавил: «Я сражаюсь за чемпионство, но прекрасно понимаю, что впереди еще очень долгая дорога. Так что мне важно сохранять концентрацию и просто продолжать привозить результаты».
Перес заработал за четыре Гран При 87 очков – столько же, сколько все команда Aston Martin и больше Mercedes с Ferrari.
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