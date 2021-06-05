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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Перес: Я должен был попадать на первый ряд

Автор:
, Редактор Ф1

Квалификация в Баку разозлила мексиканца, который вновь упустил шанс показать хороший результат

Перес: Я должен был попадать на первый ряд

Перейдя с нынешнего сезона в Red Bull, Серхио Перес почти в каждой квалификации сталкивается с какими-то сложностями. Он показал отличное второе время в Имоле и стал четвертым в Портимане – но на всех остальных Гран При не попал даже в шестерку лидеров. 

В Баку эта история продолжилась – по итогам сессии, остановленной досрочно красными флагами, мексиканец остался только седьмым. При этом его напарник Макс Ферстаппен показал третью скорость. 

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«Сегодня я очень расстроен, – признался Серхио, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Мой круг [в начале третьего сегмента] начался просто отлично. я был на две десятых быстрее собственного графика – но заблокировал колесо на торможении в четвертом повороте. Думаю, это из-за того. что я оказался слишком близко к Ландо [Норрису]. да еще ветер в тот момент усилился. 

Та блокировка испортила мне круг. Но я не сомневался, что смогу проехать быстро во второй попытке. Мы были сильны по ходу всего уик-энда. Но в тот самый момент, когда результат был действительно важен, произошло какое-то бедствие». 

Он добавил: «Я очень зол, так как сегодня мы должны были подниматься как минимум на второе место, на первый ряд. Как минимум.

Но позитив тоже есть. Думаю, темп на длинных сериях позволяет нам рассчитывать на хорошую гонку».

Мексиканец отметил, что в квалификации его соперникам очень уж хотелось оказаться в максимально выгодных условиях: «Если говорить о расположении на трассе, то таких сложностей не было с самого старта уик-энда.  

Все выехали в одно и то же время, каждый хотел обеспечить себе запас. а потом начались обгоны, неуважительное отношение к нашим джентльменским договоренностям. Это еще больше все усложнило. 

Но прежде всего я не смог сегодня проехать быстро в тот момент, когда это было по-настоящему важно. Это главное».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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