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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Перес: Я был близок к сходу с гонки

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Red Bull могла получить два схода вместо победы

Перес: Я был близок к сходу с гонки

Серхио Перес выиграл Гран При Азербайджана после аварии своего напарника Макса Ферстаппена. Сразу после финиша мексиканца попросили остановить болид и он даже к подиуму не смог добраться самостоятельно. 

Как позже рассказал сам гонщик, он тоже был близок к сходу с дистанции.

«Я очень счастлив сегодня, – сказал Перес. – Безумные гонки в Баку в порядке вещей. 

В первую очередь мне жаль Макса. Он провел шикарную гонку и заслужил победу. Было бы невероятно взять для команды два первых места. Но это все равно фантастический день. Я был близок к сходу с дистанции, но, к счастью, смог добраться до финиша. Было очень тяжело до самого финиша».

Перес был первым на рестарте после аварии Ферстаппена, но проиграл борьбу Льюису Хэмилтону. Однако пилот Mercedes не вписался в первый поворот и вернул лидерство мексиканцу.

«У Льюиса был очень высокий темп всю гонку. Мне медленно провели пит-стоп, из-за этого после оверката я выехал не сильно впереди него. И он с первого круга начал меня атаковать. Вообще не прекращал давление.

На рестарте я плохо сработал, он со мной поравнялся, но я решил, что не упущу победу. Я тормозил в самый последний момент, как и он. У него не получилось. 

Этот результат точно придаст уверенности и мне, и команде».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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