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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о тренировке

Перес вывел Red Bull в лидеры Гран При Майами

Мексиканский гонщик стал лучшим в финальной тренировке, его напарник Макс Ферстаппен закрутился на решающем круге, пилоты Mercedes провалились

Александр Кабановский
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Перес вывел Red Bull в лидеры Гран При Майами
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Часовая субботняя сессия пятого этапа сезона Ф1 завершилась в пользу Red Bull. Макс Ферстаппен, пропустивший большую часть пятницы, стал быстрейшим в гоночной конфигурации на шинах Medium, Серхио Перес превзошел соперников в квалификационной попытке с использованием Soft.

Действующий чемпион в итоге остался третьим, в 0,345 от напарника. При этом, на самом деле, Максу сильно повезло – в самом конце он шел с превышением лучшего графика, но потерял контроль над машиной, слишком далеко заехав задним колесом на поребрик в 14-м повороте. Однако гонщику удалось остановить Red Bull в сантиметрах от стены, включить заднюю передачу и продолжить движение на целой машине.

Так как погода была гораздо более жаркой, чем во второй сессии накануне,(асфальт прогрелся почти до 50°C) результат Джорджа Расселла устоял – Перес возглавил протокол со временем 1:30.304. 

Заезды пришлось прервать на 13 минут из-за аварии Эстебана Окона – она оказалась почти точной копией пятничной ошибки Карлоса Сайнса в 13-м повороте. Так как датчики перегрузки в момент удара о барьер показали серьезные значения, француза отправили в медицинский центр для дополнительных проверок. Его машину механикам Alpine предстоит теперь спешно восстанавливать к квалификации. 

ОбновлениеОкон пропустит квалификацию после аварии в тренировке

Шарль Леклер показал второе время, проиграв две десятых, а вот Карлос Сайнс остался только седьмым. Испанского пилота Ferrari обошли два чемпиона мира, Фернандо Алонсо с  Себастьяном Феттелем, а также – весьма неожиданно – Мик Шумахер.

Хороший темп Haas подтвердил и другой гонщик команды Кевин Магнуссен: датчанин замкнул восьмерку и стал последним из тех, кто уступил лидеру менее секунды. 

От пятничной скорости Mercedes остались одни воспоминания: гонщики чемпионской команды остались лишь 15-м и 17-м.

Валттери Боттас, которому после пятничной аварии заменили часть элементов мотора и коробку передач, показал 14-е время, при этом проехав максимальную дистанцию – 26 кругов. 

После завершения заездов судьям предстоит рассмотреть эпизод блокировки с участием Магнуссена и Юки Цуноды.

Результаты третьей тренировки Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 21 1'30.304  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'30.498 0.194
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 20 1'30.649 0.345
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 18 1'31.036 0.732
5 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'31.049 0.745
6 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 19 1'31.050 0.746
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 24 1'31.172 0.868
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 20 1'31.227 0.923
9 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 14 1'31.501 1.197
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'31.594 1.290
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 24 1'31.659 1.355
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 22 1'31.665 1.361
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 19 1'31.728 1.424
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 26 1'31.885 1.581
15 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'31.890 1.586
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 18 1'31.901 1.597
17 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 19 1'31.924 1.620
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 16 1'32.051 1.747
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 16 1'32.376 2.072
20 France Эстебан Окон Alpine Renault 3    
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