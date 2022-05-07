Перес вывел Red Bull в лидеры Гран При Майами
Мексиканский гонщик стал лучшим в финальной тренировке, его напарник Макс Ферстаппен закрутился на решающем круге, пилоты Mercedes провалились
Часовая субботняя сессия пятого этапа сезона Ф1 завершилась в пользу Red Bull. Макс Ферстаппен, пропустивший большую часть пятницы, стал быстрейшим в гоночной конфигурации на шинах Medium, Серхио Перес превзошел соперников в квалификационной попытке с использованием Soft.
Действующий чемпион в итоге остался третьим, в 0,345 от напарника. При этом, на самом деле, Максу сильно повезло – в самом конце он шел с превышением лучшего графика, но потерял контроль над машиной, слишком далеко заехав задним колесом на поребрик в 14-м повороте. Однако гонщику удалось остановить Red Bull в сантиметрах от стены, включить заднюю передачу и продолжить движение на целой машине.
Так как погода была гораздо более жаркой, чем во второй сессии накануне,(асфальт прогрелся почти до 50°C) результат Джорджа Расселла устоял – Перес возглавил протокол со временем 1:30.304.
Заезды пришлось прервать на 13 минут из-за аварии Эстебана Окона – она оказалась почти точной копией пятничной ошибки Карлоса Сайнса в 13-м повороте. Так как датчики перегрузки в момент удара о барьер показали серьезные значения, француза отправили в медицинский центр для дополнительных проверок. Его машину механикам Alpine предстоит теперь спешно восстанавливать к квалификации.
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Шарль Леклер показал второе время, проиграв две десятых, а вот Карлос Сайнс остался только седьмым. Испанского пилота Ferrari обошли два чемпиона мира, Фернандо Алонсо с Себастьяном Феттелем, а также – весьма неожиданно – Мик Шумахер.
Хороший темп Haas подтвердил и другой гонщик команды Кевин Магнуссен: датчанин замкнул восьмерку и стал последним из тех, кто уступил лидеру менее секунды.
От пятничной скорости Mercedes остались одни воспоминания: гонщики чемпионской команды остались лишь 15-м и 17-м.
Валттери Боттас, которому после пятничной аварии заменили часть элементов мотора и коробку передач, показал 14-е время, при этом проехав максимальную дистанцию – 26 кругов.
После завершения заездов судьям предстоит рассмотреть эпизод блокировки с участием Магнуссена и Юки Цуноды.
Результаты третьей тренировки Гран При Майами
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'30.304
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'30.498
|0.194
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|20
|1'30.649
|0.345
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|18
|1'31.036
|0.732
|5
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'31.049
|0.745
|6
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|19
|1'31.050
|0.746
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'31.172
|0.868
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|20
|1'31.227
|0.923
|9
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|14
|1'31.501
|1.197
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'31.594
|1.290
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'31.659
|1.355
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'31.665
|1.361
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'31.728
|1.424
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'31.885
|1.581
|15
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'31.890
|1.586
|16
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'31.901
|1.597
|17
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1'31.924
|1.620
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|16
|1'32.051
|1.747
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|16
|1'32.376
|2.072
|20
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|3
|Полные результаты
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