Перес вывел Red Bull в лидеры Гран При Майами

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Часовая субботняя сессия пятого этапа сезона Ф1 завершилась в пользу Red Bull. Макс Ферстаппен, пропустивший большую часть пятницы, стал быстрейшим в гоночной конфигурации на шинах Medium, Серхио Перес превзошел соперников в квалификационной попытке с использованием Soft.

Действующий чемпион в итоге остался третьим, в 0,345 от напарника. При этом, на самом деле, Максу сильно повезло – в самом конце он шел с превышением лучшего графика, но потерял контроль над машиной, слишком далеко заехав задним колесом на поребрик в 14-м повороте. Однако гонщику удалось остановить Red Bull в сантиметрах от стены, включить заднюю передачу и продолжить движение на целой машине.

Так как погода была гораздо более жаркой, чем во второй сессии накануне,(асфальт прогрелся почти до 50°C) результат Джорджа Расселла устоял – Перес возглавил протокол со временем 1:30.304.

Заезды пришлось прервать на 13 минут из-за аварии Эстебана Окона – она оказалась почти точной копией пятничной ошибки Карлоса Сайнса в 13-м повороте. Так как датчики перегрузки в момент удара о барьер показали серьезные значения, француза отправили в медицинский центр для дополнительных проверок. Его машину механикам Alpine предстоит теперь спешно восстанавливать к квалификации.

Обновление: Окон пропустит квалификацию после аварии в тренировке

Шарль Леклер показал второе время, проиграв две десятых, а вот Карлос Сайнс остался только седьмым. Испанского пилота Ferrari обошли два чемпиона мира, Фернандо Алонсо с Себастьяном Феттелем, а также – весьма неожиданно – Мик Шумахер.

Хороший темп Haas подтвердил и другой гонщик команды Кевин Магнуссен: датчанин замкнул восьмерку и стал последним из тех, кто уступил лидеру менее секунды.

От пятничной скорости Mercedes остались одни воспоминания: гонщики чемпионской команды остались лишь 15-м и 17-м.

Валттери Боттас, которому после пятничной аварии заменили часть элементов мотора и коробку передач, показал 14-е время, при этом проехав максимальную дистанцию – 26 кругов.

После завершения заездов судьям предстоит рассмотреть эпизод блокировки с участием Магнуссена и Юки Цуноды.

Результаты третьей тренировки Гран При Майами