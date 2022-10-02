Перес победил в Сингапуре, опередив пару Ferrari

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Гонку на городской трассе удалось начать на час с лишним позже запланированного из-за сильного дождя. В итоге, когда машины заняли место на решетке, асфальт уже достаточно просох, потому все команды выбрали промежуточную резину.

Обладатель поула Шарль Леклер, находясь снаружи первого поворота, ничего не смог противопоставить Серхио Пересу – мексиканец поравнялся к Ferrari, завладел инициативой в послестартовой связке и стал лидером гонки.

Леклер не отставал от мексиканца, но и не мог навязать ему борьбу – так продолжалось без малого 40 кругов, пока участники гонки, наконец, не перешли на слики. После очередного рестарта монегаск пробовал оказывать прессинг на соперника и несколько раз довольно опасно атаковал, однако Перес справился с давлением и одержал вторую победу в нынешнем сезоне.

Правда, за 15 минут до финиша судьи сообщили, что после гонки будут рассматривать какие-то нарушения Серхио позади машины безопасности. В Red Bull предположили, что гонщику могут добавить пять секунд к итоговому результату – и попросили ускориться. Тот взвинтил темп, показал лучшее время круга и финишировал в 7,5 секундах впереди Леклера (правда, бонус у него в самом конце отобрал Джордж Расселл).

Дополнение: FIA сохранила Пересу победу в Сингапуре

Третьим всю дистанцию оставался Карлос Сайнс, сумевший на старте с контактом пройти Льюиса Хэмилтона. После этого пилот Mercedes долго держался за соперником и тоже пробовал оказывать прессинг, но на 33-м круге ошибся в седьмом повороте и улетел в барьер.

Льюис смог продолжить движение, но необходимость менять переднее крыло отбросило его на восьмое место, а финишировал он и вовсе девятым.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, атакует Ландо Норриса, McLaren MCL36

Столь же небогатой на очки оказалась гонка и в исполнении лидера сезона Макса Ферстаппена. Субботняя ошибка Red Bull вынудила голландца стартовать восьмым, однако после сигнала светофора он едва не заглушил мотор и первый круг закончил лишь 12-м.

Прорыв Макса оказался далеко не столь простым, как в Венгрии или Бельгии. Он подолгу оставался за каждым соперником и к середине гонки смог подняться до шестого места, став пятым после аварии Льюиса.

Однако после рестарта на сликах атака на Ландо Норриса привела к тому, что Ферстаппен заблокировал колеса (на фото выше) и уехал в зону безопасности.

Пилот Red Bull оказался после этого только восьмым, а необходимость сменить шины и вовсе отбросила его на 12-е место. В итоге Макс завершал дистанцию далеко от лидеров, проведя финальные круги в погоне за давним соперником Льюисом.

Они образовали на трассе тройку с еще одним чемпионом мира Себастьяном Феттелем, и на предпоследнем круге Ферстаппен отобрал-таки у Хэмилтона восьмую позицию, после чего сумел за несколько поворотов до финиша пройти и Себа, став седьмым.

Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ландо Норрис стартовал шестым и благодаря чуть более позднему переходу на слики остался впереди Ферстаппена, от которого до того долго оборонялся – на четвертой позиции. Но еще больше выиграл от поздней остановки другой гонщик McLaren Даниэль Риккардо.

Австралиец, стартовавший лишь 16-м, разом прыгнул на пятую позицию, добившись лучшего результата в сезоне.

Это же удалось Лэнсу Строллу, который финишировал шестым. Канадец из Aston Martin на финальном отрезке сумел чуть оторваться от «чемпионской тройки» Ферстаппена, Феттеля и Хэмилтона и за счет их борьбы остался впереди.

Десятку замкнул Пьер Гасли.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

«Пусто-пусто»

Двойным сходом закончилась гонка для Alpine. Фернандо Алонсо занимал шестое место и без видимых проблем сдерживал Макса Ферстаппена, но на 21-м круге выбыл из борьбы из-за поломки. Еще через восемь кругов сгорел мотор у его напарника Эстебана Окона.

Еще четверо пилотов не смогли закончить гонку из-за столкновений. Гуаньюй Чжоу на восьмом круге попробовал атаковать Николя Латифи, однако тот, по собственным словам, не заметил соперника в пелене брызг. Машины столкнулись, оба гонщика в итоге оказались вне игры.

На 26-м круге влетел в барьер Алекс Элбон. Пилоту Williams удалось продолжить движение и вернуться на пит-лейн, но там механики установили, что повреждения машины не позволяют ехать дальше.

Наконец, на 37-м круге только что перешедший на слики Юки Цунода поскользнулся в десятом повороте и также оказался в ограждении. Этот случай – в отличие от большинства упомянутых выше – потребовал не режима VSC, а полноценного выезда машины безопасности с последующим рестартом. До того подобная процедура потребовалась лишь после столкновения Чжоу и Латифи.

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Отдельного упоминания заслуживает гонка Джорджа Расселла. Начав борьбу с пит-лейна после смены мотора, британец дополнительно потерял время после ошибки в борьбе с Алексом Элбоном, а на 21-м круга самым первым перешел на слики.

Темп гонщика Mercedes поначалу был очень низким, и только спустя 13 кругов он поехал быстрее соперников на промежуточной резине. Лишь тогда остальные тоже поехали в боксы, а самому Джорджу к тому времени уже потребовался свежий комплект.

Он успел потолкаться колесами с Миком Шумахером, провести еще один (уже третий) пит-стоп и показать лучшее время круга. Однако Расселл даже не получил за это бонусного очка, так как финишировал 14-м и последним.

Гонку остановили по истечении двух часов, ее участники не успели преодолеть только 59 кругов из запланированных 61. Определение чемпиона мира 2022 года теперь откладывается на неделю – до Гран При Японии.

Результаты Гран При Сингапура