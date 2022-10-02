Перес победил в Сингапуре, опередив пару Ferrari
Макс Ферстаппен в попытке пробиться через пелотон едва не разбил машину и финишировал только седьмым
Гонку на городской трассе удалось начать на час с лишним позже запланированного из-за сильного дождя. В итоге, когда машины заняли место на решетке, асфальт уже достаточно просох, потому все команды выбрали промежуточную резину.
Обладатель поула Шарль Леклер, находясь снаружи первого поворота, ничего не смог противопоставить Серхио Пересу – мексиканец поравнялся к Ferrari, завладел инициативой в послестартовой связке и стал лидером гонки.
Леклер не отставал от мексиканца, но и не мог навязать ему борьбу – так продолжалось без малого 40 кругов, пока участники гонки, наконец, не перешли на слики. После очередного рестарта монегаск пробовал оказывать прессинг на соперника и несколько раз довольно опасно атаковал, однако Перес справился с давлением и одержал вторую победу в нынешнем сезоне.
Правда, за 15 минут до финиша судьи сообщили, что после гонки будут рассматривать какие-то нарушения Серхио позади машины безопасности. В Red Bull предположили, что гонщику могут добавить пять секунд к итоговому результату – и попросили ускориться. Тот взвинтил темп, показал лучшее время круга и финишировал в 7,5 секундах впереди Леклера (правда, бонус у него в самом конце отобрал Джордж Расселл).
Дополнение: FIA сохранила Пересу победу в Сингапуре
Третьим всю дистанцию оставался Карлос Сайнс, сумевший на старте с контактом пройти Льюиса Хэмилтона. После этого пилот Mercedes долго держался за соперником и тоже пробовал оказывать прессинг, но на 33-м круге ошибся в седьмом повороте и улетел в барьер.
Льюис смог продолжить движение, но необходимость менять переднее крыло отбросило его на восьмое место, а финишировал он и вовсе девятым.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, атакует Ландо Норриса, McLaren MCL36
Столь же небогатой на очки оказалась гонка и в исполнении лидера сезона Макса Ферстаппена. Субботняя ошибка Red Bull вынудила голландца стартовать восьмым, однако после сигнала светофора он едва не заглушил мотор и первый круг закончил лишь 12-м.
Прорыв Макса оказался далеко не столь простым, как в Венгрии или Бельгии. Он подолгу оставался за каждым соперником и к середине гонки смог подняться до шестого места, став пятым после аварии Льюиса.
Однако после рестарта на сликах атака на Ландо Норриса привела к тому, что Ферстаппен заблокировал колеса (на фото выше) и уехал в зону безопасности.
Пилот Red Bull оказался после этого только восьмым, а необходимость сменить шины и вовсе отбросила его на 12-е место. В итоге Макс завершал дистанцию далеко от лидеров, проведя финальные круги в погоне за давним соперником Льюисом.
Они образовали на трассе тройку с еще одним чемпионом мира Себастьяном Феттелем, и на предпоследнем круге Ферстаппен отобрал-таки у Хэмилтона восьмую позицию, после чего сумел за несколько поворотов до финиша пройти и Себа, став седьмым.
Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ландо Норрис стартовал шестым и благодаря чуть более позднему переходу на слики остался впереди Ферстаппена, от которого до того долго оборонялся – на четвертой позиции. Но еще больше выиграл от поздней остановки другой гонщик McLaren Даниэль Риккардо.
Австралиец, стартовавший лишь 16-м, разом прыгнул на пятую позицию, добившись лучшего результата в сезоне.
Это же удалось Лэнсу Строллу, который финишировал шестым. Канадец из Aston Martin на финальном отрезке сумел чуть оторваться от «чемпионской тройки» Ферстаппена, Феттеля и Хэмилтона и за счет их борьбы остался впереди.
Десятку замкнул Пьер Гасли.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
«Пусто-пусто»
Двойным сходом закончилась гонка для Alpine. Фернандо Алонсо занимал шестое место и без видимых проблем сдерживал Макса Ферстаппена, но на 21-м круге выбыл из борьбы из-за поломки. Еще через восемь кругов сгорел мотор у его напарника Эстебана Окона.
Еще четверо пилотов не смогли закончить гонку из-за столкновений. Гуаньюй Чжоу на восьмом круге попробовал атаковать Николя Латифи, однако тот, по собственным словам, не заметил соперника в пелене брызг. Машины столкнулись, оба гонщика в итоге оказались вне игры.
На 26-м круге влетел в барьер Алекс Элбон. Пилоту Williams удалось продолжить движение и вернуться на пит-лейн, но там механики установили, что повреждения машины не позволяют ехать дальше.
Наконец, на 37-м круге только что перешедший на слики Юки Цунода поскользнулся в десятом повороте и также оказался в ограждении. Этот случай – в отличие от большинства упомянутых выше – потребовал не режима VSC, а полноценного выезда машины безопасности с последующим рестартом. До того подобная процедура потребовалась лишь после столкновения Чжоу и Латифи.
Джордж Расселл, Mercedes W13
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Отдельного упоминания заслуживает гонка Джорджа Расселла. Начав борьбу с пит-лейна после смены мотора, британец дополнительно потерял время после ошибки в борьбе с Алексом Элбоном, а на 21-м круга самым первым перешел на слики.
Темп гонщика Mercedes поначалу был очень низким, и только спустя 13 кругов он поехал быстрее соперников на промежуточной резине. Лишь тогда остальные тоже поехали в боксы, а самому Джорджу к тому времени уже потребовался свежий комплект.
Он успел потолкаться колесами с Миком Шумахером, провести еще один (уже третий) пит-стоп и показать лучшее время круга. Однако Расселл даже не получил за это бонусного очка, так как финишировал 14-м и последним.
Гонку остановили по истечении двух часов, ее участники не успели преодолеть только 59 кругов из запланированных 61. Определение чемпиона мира 2022 года теперь откладывается на неделю – до Гран При Японии.
Результаты Гран При Сингапура
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|2:02'15.238
|1
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|2:02'22.833
|7.595
|1
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|2:02'30.543
|15.305
|1
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|2:02'41.371
|26.133
|1
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|2:03'13.520
|58.282
|1
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2:03'16.568
|1'01.330
|1
|7
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|2:03'19.063
|1'03.825
|2
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|2:03'20.270
|1'05.032
|1
|9
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|2:03'21.753
|1'06.515
|1
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|2:03'29.814
|1'14.576
|1
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2:03'49.082
|1'33.844
|1
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|2:03'52.848
|1'37.610
|2
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|2
|14
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|2 laps
|4
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Полные результаты
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура
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