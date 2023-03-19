Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум
Призерами второго этапа сезона Ф1 стали те же три гонщика, что и двумя неделями раньше в Бахрейне – однако в дуэте Red Bull произошла рокировка
Не считая трех первых кругов, когда пелотон возглавлял Фернандо Алонсо, Гран При Саудовской Аравии проходил под полным контролем Red Bull. Вот только контролировал соперников в этот раз не Макс Ферстаппен, как уже много раз видели болельщики, а Серхио Перес.
Мексиканец проиграл старт с поула, но уже на четвертом круге опередил Aston Martin испанского ветерана в первом повороте – и больше не уступал первой позиции.
Тем временем сам Ферстаппен, который после квалификационной поломки начинал борьбу 15-м, на первом отрезке активно прорывался через пелотон. Он опередил Льюиса Хэмилтона и доехал до занимающего пятое место Шарля Леклера, когда пилот Ferrari на 17-м круге свернул на свой первый пит-стоп.
В этот момент Макс отставал от напарника на 20 секунд – но ему на руку сыграл выезд машины безопасности. Ее выпустили без особенной нужды – Лэнс Стролл на том же 17-м круге остановился после поломки, и хотя его машина почти полностью находилась за ограждением, дирекция гонки предпочла все же нейтрализовать ее
Пилоты Red Bull, Mercedes и Алонсо еще не были на пит-лейне – и возможность провести «бесплатный» пит-стоп сыграла им на руку.
Рестарт: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Перед рестартом на 23-м круге, который уверенно выиграл Перес, Макс был уже четвертым. После возобновления борьбы он без проблем опередил Джорджа Расселла и Алонсо, выйдя на второе место в четырех секундах за напарником. До финиша этот отрыв уже практически не менялся, что принесло Пересу пятую победу в карьере и гарантировало Red Bull второй дубль подряд.
Более того, благодаря бонусу за лучший круг Серхио едва не стал лидером сезона в Формуле 1. Но под клетчатым флагом Макс отобрал рекорд у напарника и удержался на первой строчке таблицы с разницей в одно очко.
Стоит отметить, что на последних 15 кругах голландец говорил команде по радио, что чувствует странные вибрации и опасается за приводной вал, который уже подвел пилота днем ранее, но с мостика его успокоили, что все под контролем.
После старта: впереди Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, и Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Есть сотый
Фернандо Алонсо перед стартом говорил, что не сможет угнаться за Red Bull. И в гонке подтвердил свои слова – во второй раз кряду опередив всех остальных соперников.
Испанца наказали за неверное расположение на решетке, но к моменту выезда машины безопасности пилот Aston Martin опережал Расселла на семь секунд – и смог отстоять пять штрафных, оставшись впереди Mercedes.
Подиум стал для Фернандо вторым подряд и 100-м в карьере. За всю историю до этой отметки ранее доходили всего пятеро участников Ф1.
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Расселл финишировал четвертым, а Льюис Хэмилтон благодаря нестандартной тактике Hard-Medium был быстр на втором отрезке и стал пятым.
После старта: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Лошадки устали
Шарль Леклер, в отличие от большинства пилотов топ-команд, на шинах Soft и поначалу шустро прорывался со своей 12-й позиции, где оказался из-за штрафа. Однако переход на Hard явно лишил монегаска и его напарника Карлоса Сайнса скорости.
После рестарта пилоты Ferrari ничего не смогли противопоставить соперникам из Mercedes и финишировали только на шестой и седьмой позициях в 40 секундах позади Red Bull.
Оставшиеся очки в Джидде заработали пилоты Alpine и Кевин Магнуссен из Haas, который в долгом и напряженном сражении смог-таки опередить Юки Цуноду из AlphaTauri.
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Обоим пилотам McLaren уже на первых кругах пришлось ехать в боксы на замеру поврежденных передних крыльев. После этого Ландо Норрис с Оскаром Пиастри порадовали болельщиков борьбой между собой, но уже не могли претендовать на очки.
Не было в воскресенье темпа и у Alfa Romeo. Дебютант Логан Сарджент, стартовавший на жестких шинах, в какой-то момент поднялся до восьмого места, но после рестарта пропустил нескольких соперников и откатился назад.
Кроме Стролла, до финиша не добрался лишь Алекс Элбон, которого подвела тормозная система Williams.
Результаты Гран При Саудовской Аравии (50 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:21'14.894
|1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:21'20.249
|5.355
|1
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:21'40.760
|25.866
|1
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1:21'45.622
|30.728
|1
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:21'45.959
|31.065
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:21'50.770
|35.876
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:21'58.056
|43.162
|1
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:22'07.726
|52.832
|1
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1:22'09.641
|54.747
|1
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:22'19.720
|1'04.826
|1
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:22'22.388
|1'07.494
|1
|12
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1:22'25.482
|1'10.588
|1
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:22'30.954
|1'16.060
|2
|14
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:22'32.372
|1'17.478
|1
|15
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1:22'39.915
|1'25.021
|1
|16
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1:22'41.187
|1'26.293
|1
|17
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:22'41.339
|1'26.445
|2
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|3
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|23 laps
|2
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|34 laps
|1
|Полные результаты
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