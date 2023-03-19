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Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум

Призерами второго этапа сезона Ф1 стали те же три гонщика, что и двумя неделями раньше в Бахрейне – однако в дуэте Red Bull произошла рокировка

Александр Кабановский
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Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум
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Не считая трех первых кругов, когда пелотон возглавлял Фернандо Алонсо, Гран При Саудовской Аравии проходил под полным контролем Red Bull. Вот только контролировал соперников в этот раз не Макс Ферстаппен, как уже много раз видели болельщики, а Серхио Перес. 

Мексиканец проиграл старт с поула, но уже на четвертом круге опередил Aston Martin испанского ветерана в первом повороте – и больше не уступал первой позиции. 

Тем временем сам Ферстаппен, который после квалификационной поломки начинал борьбу 15-м, на первом отрезке активно прорывался через пелотон. Он опередил Льюиса Хэмилтона и доехал до занимающего пятое место Шарля Леклера, когда пилот Ferrari на 17-м круге свернул на свой первый пит-стоп. 

В этот момент Макс отставал от напарника на 20 секунд – но ему на руку сыграл выезд машины безопасности. Ее выпустили без особенной нужды – Лэнс Стролл на том же 17-м круге остановился после поломки, и хотя его машина почти полностью находилась за ограждением, дирекция гонки предпочла все же нейтрализовать ее 

Пилоты Red Bull, Mercedes и Алонсо еще не были на пит-лейне – и возможность провести «бесплатный» пит-стоп сыграла им на руку. 

Рестарт: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Рестарт: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Перед рестартом на 23-м круге, который уверенно выиграл Перес, Макс был уже четвертым. После возобновления борьбы он без проблем опередил Джорджа Расселла и Алонсо, выйдя на второе место в четырех секундах за напарником. До финиша этот отрыв уже практически не менялся, что принесло Пересу пятую победу в карьере и гарантировало Red Bull второй дубль подряд. 

Более того, благодаря бонусу за лучший круг Серхио едва не стал лидером сезона в Формуле 1.  Но под клетчатым флагом Макс отобрал рекорд у напарника и удержался на первой строчке таблицы с разницей в одно очко.

Стоит отметить, что на последних 15 кругах голландец говорил команде по радио, что чувствует странные вибрации и опасается за приводной вал, который уже подвел пилота днем ранее, но с мостика его успокоили, что все под контролем. 

После старта: впереди Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, и Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

После старта: впереди Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, и Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Есть сотый

Фернандо Алонсо перед стартом говорил, что не сможет угнаться за Red Bull. И в гонке подтвердил свои слова – во второй раз кряду опередив всех остальных соперников. 

Испанца наказали за неверное расположение на решетке, но к моменту выезда машины безопасности пилот Aston Martin опережал Расселла на семь секунд – и смог отстоять пять штрафных, оставшись впереди Mercedes. 

Подиум стал для Фернандо вторым подряд и 100-м в карьере. За всю историю до этой отметки ранее доходили всего пятеро участников Ф1. 

Обновление: Алонсо оштрафовали на десять секунд, лишив подиума

Обновление 2: Алонсо вернули третье место в Джидде

Расселл финишировал четвертым, а Льюис Хэмилтон благодаря нестандартной тактике Hard-Medium был быстр на втором отрезке и стал пятым. 

После старта: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После старта: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Лошадки устали

Шарль Леклер, в отличие от большинства пилотов топ-команд, на шинах Soft и поначалу шустро прорывался со своей 12-й позиции, где оказался из-за штрафа. Однако переход на Hard явно лишил монегаска и его напарника Карлоса Сайнса скорости. 

После рестарта пилоты Ferrari ничего не смогли противопоставить соперникам из Mercedes и финишировали только на шестой и седьмой позициях в 40 секундах позади Red Bull.

Оставшиеся очки в Джидде заработали пилоты Alpine и Кевин Магнуссен из Haas, который в долгом и напряженном сражении смог-таки опередить Юки Цуноду из AlphaTauri. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Обоим пилотам McLaren уже на первых кругах пришлось ехать в боксы на замеру поврежденных передних крыльев. После этого Ландо Норрис с Оскаром Пиастри порадовали болельщиков борьбой между собой, но уже не могли претендовать на очки. 

Не было в воскресенье темпа и у Alfa Romeo. Дебютант Логан Сарджент, стартовавший на жестких шинах, в какой-то момент поднялся до восьмого места, но после рестарта пропустил нескольких соперников и откатился назад. 

Кроме Стролла, до финиша не добрался лишь Алекс Элбон, которого подвела тормозная система Williams.

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Результаты Гран При Саудовской Аравии (50 кругов)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:21'14.894   1
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:21'20.249 5.355 1
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:21'40.760 25.866 1
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1:21'45.622 30.728 1
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:21'45.959 31.065 1
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:21'50.770 35.876 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:21'58.056 43.162 1
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:22'07.726 52.832 1
9 France Пьер Гасли Alpine Renault 1:22'09.641 54.747 1
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:22'19.720 1'04.826 1
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:22'22.388 1'07.494 1
12 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1:22'25.482 1'10.588 1
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:22'30.954 1'16.060 2
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1:22'32.372 1'17.478 1
15 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1:22'39.915 1'25.021 1
16 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1:22'41.187 1'26.293 1
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:22'41.339 1'26.445 2
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   3
  Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 23 laps   2
  Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 34 laps   1
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