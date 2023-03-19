Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум

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Не считая трех первых кругов, когда пелотон возглавлял Фернандо Алонсо, Гран При Саудовской Аравии проходил под полным контролем Red Bull. Вот только контролировал соперников в этот раз не Макс Ферстаппен, как уже много раз видели болельщики, а Серхио Перес.

Мексиканец проиграл старт с поула, но уже на четвертом круге опередил Aston Martin испанского ветерана в первом повороте – и больше не уступал первой позиции.

Тем временем сам Ферстаппен, который после квалификационной поломки начинал борьбу 15-м, на первом отрезке активно прорывался через пелотон. Он опередил Льюиса Хэмилтона и доехал до занимающего пятое место Шарля Леклера, когда пилот Ferrari на 17-м круге свернул на свой первый пит-стоп.

В этот момент Макс отставал от напарника на 20 секунд – но ему на руку сыграл выезд машины безопасности. Ее выпустили без особенной нужды – Лэнс Стролл на том же 17-м круге остановился после поломки, и хотя его машина почти полностью находилась за ограждением, дирекция гонки предпочла все же нейтрализовать ее

Пилоты Red Bull, Mercedes и Алонсо еще не были на пит-лейне – и возможность провести «бесплатный» пит-стоп сыграла им на руку.

Рестарт: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Перед рестартом на 23-м круге, который уверенно выиграл Перес, Макс был уже четвертым. После возобновления борьбы он без проблем опередил Джорджа Расселла и Алонсо, выйдя на второе место в четырех секундах за напарником. До финиша этот отрыв уже практически не менялся, что принесло Пересу пятую победу в карьере и гарантировало Red Bull второй дубль подряд.

Более того, благодаря бонусу за лучший круг Серхио едва не стал лидером сезона в Формуле 1. Но под клетчатым флагом Макс отобрал рекорд у напарника и удержался на первой строчке таблицы с разницей в одно очко.

Стоит отметить, что на последних 15 кругах голландец говорил команде по радио, что чувствует странные вибрации и опасается за приводной вал, который уже подвел пилота днем ранее, но с мостика его успокоили, что все под контролем.

После старта: впереди Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, и Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Есть сотый

Фернандо Алонсо перед стартом говорил, что не сможет угнаться за Red Bull. И в гонке подтвердил свои слова – во второй раз кряду опередив всех остальных соперников.

Испанца наказали за неверное расположение на решетке, но к моменту выезда машины безопасности пилот Aston Martin опережал Расселла на семь секунд – и смог отстоять пять штрафных, оставшись впереди Mercedes.

Подиум стал для Фернандо вторым подряд и 100-м в карьере. За всю историю до этой отметки ранее доходили всего пятеро участников Ф1.

Обновление: Алонсо оштрафовали на десять секунд, лишив подиума

Обновление 2: Алонсо вернули третье место в Джидде

Расселл финишировал четвертым, а Льюис Хэмилтон благодаря нестандартной тактике Hard-Medium был быстр на втором отрезке и стал пятым.

После старта: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Лошадки устали

Шарль Леклер, в отличие от большинства пилотов топ-команд, на шинах Soft и поначалу шустро прорывался со своей 12-й позиции, где оказался из-за штрафа. Однако переход на Hard явно лишил монегаска и его напарника Карлоса Сайнса скорости.

После рестарта пилоты Ferrari ничего не смогли противопоставить соперникам из Mercedes и финишировали только на шестой и седьмой позициях в 40 секундах позади Red Bull.

Оставшиеся очки в Джидде заработали пилоты Alpine и Кевин Магнуссен из Haas, который в долгом и напряженном сражении смог-таки опередить Юки Цуноду из AlphaTauri.

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Обоим пилотам McLaren уже на первых кругах пришлось ехать в боксы на замеру поврежденных передних крыльев. После этого Ландо Норрис с Оскаром Пиастри порадовали болельщиков борьбой между собой, но уже не могли претендовать на очки.

Не было в воскресенье темпа и у Alfa Romeo. Дебютант Логан Сарджент, стартовавший на жестких шинах, в какой-то момент поднялся до восьмого места, но после рестарта пропустил нескольких соперников и откатился назад.

Кроме Стролла, до финиша не добрался лишь Алекс Элбон, которого подвела тормозная система Williams.

Результаты Гран При Саудовской Аравии (50 кругов)