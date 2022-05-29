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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о гонке

Перес выиграл укороченный дождевой Гран При Монако

Грамотные тактические действия Red Bull принесли мексиканскому пилоту первую победу в сезоне. Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен дополнили подиум, обладатель поула Шарль Леклер остался четвертым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Перес выиграл укороченный дождевой Гран При Монако
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Гонка в княжестве началась с опозданием в час с лишним. Судьи испугались приближающегося дождя, несколько раз откладывали старт, а когда гонщики отправились, наконец, наматывать круги за машиной безопасности, вывесили красные флаги и взяли долгую паузу. 

Старт в итоге был дан с хода, а потому позиции остались неизменными – никто не захотел расковать в первых поворотах на мокром асфальте. 

Шарль Леклер лидировал и понемногу отрывался, но быстро выяснилось, что по гоночному темпу Ferrari и Red Bull очень близки, а потому все должна была решить тактика. 

Вскоре после старта Пьер Гасли попробовал перейти с дождевых шин на промежуточные – и оказалось, что те позволяют ехать быстрее. Но лидеры не спешили в боксы. На 17-м круге первым из квартета пилотов двух топ-команд в боксы отправился занимавший третье место Серхио Перес. В Ferrari решили было в ответ переобуть Сайнса, но затем передумали, оставив испанца на трассе. 

Зато в конце 18-го круга пит-стопы провели лидировавший со старта Шарль Леклер и Макс Ферстаппен – оба потеряли время на дождевой резине и вернулись в гонку позади Переса, который быстро догонял вышедшего в лидеры Сайнса. 

Тем временем трасса высохла настолько, что позади пилоты стали уже пробовать слики. Ferrari решила перевести испанского гонщика сразу на шины без протектора. При этом Леклеру скомандовали ехать в боксы на том же круге, вынудив ждать напарника на пит-лейне – в реплике Шарля по радио, произнесенной после этого, не нашлось ни одного приличного слова. 

Спустя круг за сликами поехали и гонщики Red Bull – после чего Перес возглавил гонку, а Ферстаппен вернулся на трассу прямо перед носом Леклера, оттеснив того на четвертую позицию. Фактически, это и определило исход гонки. 

На время борьбу пришлось остановить в районе 30-го круга из-за серьезной аварии Мика Шумахера. 

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Перед рестартом обоим пилотам Red Bull поставили свежий комплект Medium, а гонщикам Ferrari оставили прежние шины Hard. В концовке это привело к попыткам атак со стороны Сайнса, но они оказались безуспешными.

Гонку в итоге остановили досрочно после 65 кругов из 78 из-за истечения времени, однако победитель успел проехать достаточно кругов, чтобы первая десятка получила полноценные очки. 

Для Серхио Переса это третья победа в карьере и первая в нынешнем сезоне, Макс Ферстпаппен и Red Bull укрепили лидерство в общем зачете.

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Ландо Норрис (McLaren MCL36) на первом отрезке опережал Джорджа Расселла (Mercedes W13), но в итоге уступил

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Лучший из британцев

Джордж Расселл стал лучшим из остальных, финишировав пятым и опередив Ландо Норриса за счет тактики – таким образом, удивительная серия финишей пилота Mercedes в первой пятерке получила свое продолжение.

Норрис же получил бонусное очко за лучшее время круга, сменив шины незадолго до клетчатого флага. Это уже четвертый лучший круг в карьере пилота, но первый с сочинской гонки в сезоне-2021.

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Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Паровозик Алонсо

Все остальные застряли за Фернандо Алонсо, который финишировал на том же седьмом месте, с которого стартовал. Испанец из Alpine ехал намного медленнее первой шестерки, в итоге отстав от победителя на 45 секунд. 

Но даже такой темп не позволил запертому за старым соперником Льюису Хэмилтону провести атаку, из-за чего семикратный чемпион не уставал жаловаться команде по радио на сложности жизни. 

Девятым линию финиша пересек Эстебан Окон, но того оштрафовали на пять секунд за слишком активную борьбу с тем же Хэмилтоном. 

«Странно, в меня врезались, и я же виноват», – заметил Эстебан, который из-за плотности группы позади Алонсо откатился аж на 12-е место. 

Оставшиеся очки заработали Валттери Боттас и Себастьян Феттель. 

Несмотря на сложные условия, авария Шумахера оказалась единственной в этот день. Еще два пилота, Кевин Магнуссен и Алекс Элбон, сошли из-за проблем с техникой. 

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Результаты Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull -   3
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1.154 1.154 2
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1.491 1.491 3
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 2.922 2.922 3
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 11.968 11.968 2
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 12.231 12.231 4
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 46.358 46.358 2
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 50.388 50.388 3
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 52.525 52.525 2
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 53.536 53.536 3
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 54.289 54.289 3
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 55.644 55.644 2
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 57.635 57.635 2
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'00.802 1'00.802 4
15 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap   4
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1 lap   2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1 lap   4
  Thailand Александр Элбон Williams Mercedes     4
  Germany Мик Шумахер Haas Ferrari     2
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari     1
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