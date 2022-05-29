Перес выиграл укороченный дождевой Гран При Монако

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Гонка в княжестве началась с опозданием в час с лишним. Судьи испугались приближающегося дождя, несколько раз откладывали старт, а когда гонщики отправились, наконец, наматывать круги за машиной безопасности, вывесили красные флаги и взяли долгую паузу.

Старт в итоге был дан с хода, а потому позиции остались неизменными – никто не захотел расковать в первых поворотах на мокром асфальте.

Шарль Леклер лидировал и понемногу отрывался, но быстро выяснилось, что по гоночному темпу Ferrari и Red Bull очень близки, а потому все должна была решить тактика.

Вскоре после старта Пьер Гасли попробовал перейти с дождевых шин на промежуточные – и оказалось, что те позволяют ехать быстрее. Но лидеры не спешили в боксы. На 17-м круге первым из квартета пилотов двух топ-команд в боксы отправился занимавший третье место Серхио Перес. В Ferrari решили было в ответ переобуть Сайнса, но затем передумали, оставив испанца на трассе.

Зато в конце 18-го круга пит-стопы провели лидировавший со старта Шарль Леклер и Макс Ферстаппен – оба потеряли время на дождевой резине и вернулись в гонку позади Переса, который быстро догонял вышедшего в лидеры Сайнса.

Тем временем трасса высохла настолько, что позади пилоты стали уже пробовать слики. Ferrari решила перевести испанского гонщика сразу на шины без протектора. При этом Леклеру скомандовали ехать в боксы на том же круге, вынудив ждать напарника на пит-лейне – в реплике Шарля по радио, произнесенной после этого, не нашлось ни одного приличного слова.

Спустя круг за сликами поехали и гонщики Red Bull – после чего Перес возглавил гонку, а Ферстаппен вернулся на трассу прямо перед носом Леклера, оттеснив того на четвертую позицию. Фактически, это и определило исход гонки.

На время борьбу пришлось остановить в районе 30-го круга из-за серьезной аварии Мика Шумахера.

Перед рестартом обоим пилотам Red Bull поставили свежий комплект Medium, а гонщикам Ferrari оставили прежние шины Hard. В концовке это привело к попыткам атак со стороны Сайнса, но они оказались безуспешными.

Гонку в итоге остановили досрочно после 65 кругов из 78 из-за истечения времени, однако победитель успел проехать достаточно кругов, чтобы первая десятка получила полноценные очки.

Для Серхио Переса это третья победа в карьере и первая в нынешнем сезоне, Макс Ферстпаппен и Red Bull укрепили лидерство в общем зачете.

Ландо Норрис (McLaren MCL36) на первом отрезке опережал Джорджа Расселла (Mercedes W13), но в итоге уступил Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Лучший из британцев

Джордж Расселл стал лучшим из остальных, финишировав пятым и опередив Ландо Норриса за счет тактики – таким образом, удивительная серия финишей пилота Mercedes в первой пятерке получила свое продолжение.

Норрис же получил бонусное очко за лучшее время круга, сменив шины незадолго до клетчатого флага. Это уже четвертый лучший круг в карьере пилота, но первый с сочинской гонки в сезоне-2021.

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Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Паровозик Алонсо

Все остальные застряли за Фернандо Алонсо, который финишировал на том же седьмом месте, с которого стартовал. Испанец из Alpine ехал намного медленнее первой шестерки, в итоге отстав от победителя на 45 секунд.

Но даже такой темп не позволил запертому за старым соперником Льюису Хэмилтону провести атаку, из-за чего семикратный чемпион не уставал жаловаться команде по радио на сложности жизни.

Девятым линию финиша пересек Эстебан Окон, но того оштрафовали на пять секунд за слишком активную борьбу с тем же Хэмилтоном.

«Странно, в меня врезались, и я же виноват», – заметил Эстебан, который из-за плотности группы позади Алонсо откатился аж на 12-е место.

Оставшиеся очки заработали Валттери Боттас и Себастьян Феттель.

Несмотря на сложные условия, авария Шумахера оказалась единственной в этот день. Еще два пилота, Кевин Магнуссен и Алекс Элбон, сошли из-за проблем с техникой.

Результаты Гран При Монако