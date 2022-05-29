Перес выиграл укороченный дождевой Гран При Монако
Грамотные тактические действия Red Bull принесли мексиканскому пилоту первую победу в сезоне. Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен дополнили подиум, обладатель поула Шарль Леклер остался четвертым
Гонка в княжестве началась с опозданием в час с лишним. Судьи испугались приближающегося дождя, несколько раз откладывали старт, а когда гонщики отправились, наконец, наматывать круги за машиной безопасности, вывесили красные флаги и взяли долгую паузу.
Старт в итоге был дан с хода, а потому позиции остались неизменными – никто не захотел расковать в первых поворотах на мокром асфальте.
Шарль Леклер лидировал и понемногу отрывался, но быстро выяснилось, что по гоночному темпу Ferrari и Red Bull очень близки, а потому все должна была решить тактика.
Вскоре после старта Пьер Гасли попробовал перейти с дождевых шин на промежуточные – и оказалось, что те позволяют ехать быстрее. Но лидеры не спешили в боксы. На 17-м круге первым из квартета пилотов двух топ-команд в боксы отправился занимавший третье место Серхио Перес. В Ferrari решили было в ответ переобуть Сайнса, но затем передумали, оставив испанца на трассе.
Зато в конце 18-го круга пит-стопы провели лидировавший со старта Шарль Леклер и Макс Ферстаппен – оба потеряли время на дождевой резине и вернулись в гонку позади Переса, который быстро догонял вышедшего в лидеры Сайнса.
Тем временем трасса высохла настолько, что позади пилоты стали уже пробовать слики. Ferrari решила перевести испанского гонщика сразу на шины без протектора. При этом Леклеру скомандовали ехать в боксы на том же круге, вынудив ждать напарника на пит-лейне – в реплике Шарля по радио, произнесенной после этого, не нашлось ни одного приличного слова.
Спустя круг за сликами поехали и гонщики Red Bull – после чего Перес возглавил гонку, а Ферстаппен вернулся на трассу прямо перед носом Леклера, оттеснив того на четвертую позицию. Фактически, это и определило исход гонки.
На время борьбу пришлось остановить в районе 30-го круга из-за серьезной аварии Мика Шумахера.
Перед рестартом обоим пилотам Red Bull поставили свежий комплект Medium, а гонщикам Ferrari оставили прежние шины Hard. В концовке это привело к попыткам атак со стороны Сайнса, но они оказались безуспешными.
Гонку в итоге остановили досрочно после 65 кругов из 78 из-за истечения времени, однако победитель успел проехать достаточно кругов, чтобы первая десятка получила полноценные очки.
Для Серхио Переса это третья победа в карьере и первая в нынешнем сезоне, Макс Ферстпаппен и Red Bull укрепили лидерство в общем зачете.
Ландо Норрис (McLaren MCL36) на первом отрезке опережал Джорджа Расселла (Mercedes W13), но в итоге уступил
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Лучший из британцев
Джордж Расселл стал лучшим из остальных, финишировав пятым и опередив Ландо Норриса за счет тактики – таким образом, удивительная серия финишей пилота Mercedes в первой пятерке получила свое продолжение.
Норрис же получил бонусное очко за лучшее время круга, сменив шины незадолго до клетчатого флага. Это уже четвертый лучший круг в карьере пилота, но первый с сочинской гонки в сезоне-2021.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Паровозик Алонсо
Все остальные застряли за Фернандо Алонсо, который финишировал на том же седьмом месте, с которого стартовал. Испанец из Alpine ехал намного медленнее первой шестерки, в итоге отстав от победителя на 45 секунд.
Но даже такой темп не позволил запертому за старым соперником Льюису Хэмилтону провести атаку, из-за чего семикратный чемпион не уставал жаловаться команде по радио на сложности жизни.
Девятым линию финиша пересек Эстебан Окон, но того оштрафовали на пять секунд за слишком активную борьбу с тем же Хэмилтоном.
«Странно, в меня врезались, и я же виноват», – заметил Эстебан, который из-за плотности группы позади Алонсо откатился аж на 12-е место.
Оставшиеся очки заработали Валттери Боттас и Себастьян Феттель.
Несмотря на сложные условия, авария Шумахера оказалась единственной в этот день. Еще два пилота, Кевин Магнуссен и Алекс Элбон, сошли из-за проблем с техникой.
Результаты Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|-
|3
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1.154
|1.154
|2
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1.491
|1.491
|3
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|2.922
|2.922
|3
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|11.968
|11.968
|2
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|12.231
|12.231
|4
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|46.358
|46.358
|2
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|50.388
|50.388
|3
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|52.525
|52.525
|2
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|53.536
|53.536
|3
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|54.289
|54.289
|3
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|55.644
|55.644
|2
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|57.635
|57.635
|2
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'00.802
|1'00.802
|4
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|4
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|2
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|4
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|4
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1
|Полные результаты
Авария Шумахера в Монако: фото
Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Монако