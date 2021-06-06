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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о гонке

Перес выиграл гонку в Баку после сумасшедшего финала

Проблемы с шиной, отправившие Макса Ферстаппена в бетонный отбойник, принесли его партнеру по Red Bull первую победу в сезоне. Себастьян Феттель и Пьер Гасли поднялись на подиум

Перес выиграл гонку в Баку после сумасшедшего финала

Городская гонка в столице Азербайджана должна была стать триумфальной для Red Bull – все шло к тому, что ее пилоты впервые с Малайзии-2016 займут две верхние ступени подиума.

Но всего за четыре круга до финиша все перевернула с ног на голову авария Макса Ферстаппена, у которого не выдержала задняя левая шина. 

 

После красных флагов и рестарта с места на два финальных круга допустил ошибку Льюис Хэмилтон, который вышел было в лидеры со второго места, но запоздал с торможением в первом повороте и вынужден был заехать в карман безопасности, пропустив всех соперников.

 

Серхио Перес, который после схода напарника стал лидером, принес Red Bull первую победу в своей шестой гонке за команду. Себастьян Феттель, который был на решетке только 11-м,  закончил невероятную гонку вторым, Пьер Гасли стал третьим.

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До 47-го круга – и после

Макс Ферстаппен контролировал ход гонки на протяжении большей части дистанции. Он стартовал только третьим, но смог быстро опередить Шарля Леклера – у обладателя поула в воскресенье явно не было темпа, чтобы бороться за победу – и оказался на трассе вторым за своим главным соперником Льюисом Хэмилтоном. 

Британец первым поехал на единственный пит-стоп, однако на пит-лейне потерял какое-то время, ожидая, пока мимо проедет Пьер Гасли из AlphaTauri. Ферстаппен остался на трассе – и после собственной остановки оказался впереди семикратного чемпиона. 

Льюис же проиграл не только Максу, но и Серхио Пересу. После скверной квалификации мексиканец стартовал только шестым, но отлично провел первые круги и вышел на третье место. У него тоже была заминка в боксах – но она не помешала стать вторым, впереди Хэмилтона.

Ход гонки мог изменить рестарт на 36-м круге – выезд машины безопасности потребовался после серьезной аварии Лэнса Стролла. у которого на высокой скорости не выдержала шина. Однако в Red Bull провели эту процедуру безупречно: Ферстаппен ускорился, а Перес чуть отпустил его, сдержав преследователей. 

До финиша оставалось всего четыре круга, когда на машине Макса также не выдержала левая задняя шина. Как и в случае со Строллом, гонщику не удалось избежать удара об ограждение. 

 

«У нас не было никаких сигналов, что с шиной что-то не так, – объяснил глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер по радио руководителю гонок Ф1 Майклу Маси. – Все было нормально, ничто не указывало на возможность проблем».

После аварии Ферстаппена гонку остановили красными флагами. Это дало возможность всем командам «бесплатно» заменить резину перед двумя заключительными кругами 

Возвращение чемпиона

Главным героем дня, наравне с Пересом, стал, несомненно, Себастьян Феттель. Стартовав 11-м, он смог на более жестких шинах проехать длинный первый отрезок и подняться на седьмое место. Авария напарника сделала немца шестым, а блистательный рестарт позволил Себу выйти на четвертое место.

После аварии Ферстаппена Феттель оказался в зоне подиума, а ошибка Льюиса сделала четырехкратного чемпиона вторым. Это 121-й подиум немца – и его лучший результат с гонки в Мексике 2019 года. Кроме того, болельщики признали его гонщиком дня.

Пьер Гасли финишировал третьим, сумев дважды по ходу гонки переиграть Шарля Леклера. Победитель квалификации остался первым после старта, но сразу стал терять позиции, пропустив на трассе Хэмилтона и пару пилотов Red Bull.

 

По ходу остановок в боксах пилот Ferrari уступил Гасли – однако смог опередить француза из AlphaTauri на рестарте. Однако тот контратаковал в первом повороте финального круга – и вернул третье место.

Пятым мог финишировать Юки Цунода, однако по ходу двухкругового «суперспринта» дебютант сезона пропустил Ландо Норриса с Фернандо Алонсо. Тем не менее, японец все разно добился лучшего результата в карьере.

Карлос Сайнс остался только восьмым: гонщик Скудерии ошибся вскоре после пит-стопа. заехав в карман безопасности, из-за чего откатился далеко назад. 

 

Оставшиеся очки заработали Кими Райкконен и Даниэль Риккардо. Бонусный балл за лучший круг в этот раз не достался никому, так как быстрее всех незадолго до своей аварии проехал Ферстаппен.

Только 12-м финишировал Валттери Боттас – на второй половине дистанции пилот Mercedes явно утратил темп и пропускал даже тех соперников, кто обычно был далеко позади его. 

Джордж Расселл сошел в самом конце гонки. а Эстебана Окона в самом начале подвел мотор. Кроме того, Николя Латифи получил штраф, так как проехал по стартовой прямой в тот момент, когда судьи скомандовали всем свернуть на пит-лейн.

Никита Мазепин добился лучшего в карьере 14-го результата, причем закончил гонку впереди Хэмилтона.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Баку.

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Результаты Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda -  
2 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1.385 1.385
3 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 2.762 2.762
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 3.828 3.828
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 4.754 4.754
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 6.382 6.382
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 6.624 6.624
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 7.709 7.709
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 8.874 8.874
10 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 9.576 9.576
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 10.254 10.254
12 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 11.264 11.264
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 14.241 14.241
14 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 14.315 14.315
15 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17.668 17.668
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 42.379 42.379
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes    
  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda    
  Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
  France Эстебан Окон Alpine Renault    
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