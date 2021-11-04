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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Олег Карпов

Мексиканец рассказал, что вопрос командных приказов будет обсуждаться позже, но он не готов просто так отказываться от мыслей о первом месте

Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе

Вопрос субординации в Red Bull в этот уик-энд вышел на новый уровень. Если на других этапах Серхио Перес неизменно действовал в интересах лидера команды Макса Ферстаппена, ни разу не финишировав впереди голландца, то в Мехико именно за новобранца «Быков» будут болеть переполненные трибуны.

Потому вопрос о том, как быть, если Перес окажется на трассе впереди Ферстаппена, на этот раз получается очень сложным.

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Сам Серхио не стал скрывать, что рассчитывает на хорошее выступление, но при этом прекрасно понимает интересы команды, которая впервые с 2013 года получила реальные шансы завоевать титулы. 

«Пока я не вижу смысла много говорить об этом, – сказал Перес в четверг, отвечая на вопрос о командных приказах в Red Bull, если на кону будет победа. – Думаю, мы посмотрим, чем все закончится [в квалификации] в субботу, а уж потом можно будет обсудить этот вопрос.   

Сейчас нет никаких гарантий, что мы окажемся в такой ситуации. Хотя, конечно, было бы приятно решать такую проблему. о пока мы ничего не обсуждали».

Мексиканец добавил, что не готов сразу отказываться от мыслей о первом месте: «Я нисколько не сомневаюсь, что все в Red Bull хотели бы увидеть мою победу на этом этапе. Все исполнены энтузиазма: и команда, и зрители. Для нас это особенная гонка. Но борьба будет очень напряженной.

Посмотрим, как будут развиваться события в воскресенье. Если в какой-то гонке команда и хочет видеть меня победителем, то именно в этой. Уверен, что все поддерживают меня».

Даниэль Риккардо, который раньше был напарником Ферстаппена в Red Bull, согласился, что отдавать победу в домашнем Гран При особенно неприятно. 

«Я бы, наверное, отказался делать это, – сказал австралиец. – Если бы речь шла о последней гонке сезона и от этого зависела бы судьба титула – тогда, конечно, пришлось бы серьезно подумать.

Знаете, победа дома – это то, о чем вы мечтаете с самого детства. И если ты заслужил ее в борьбе на трассе, то я считаю, она должна достаться тебе».

Прежде Серхио Перес ни разу не финишировал в Мехико выше седьмой позиции.

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