Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе

Вопрос субординации в Red Bull в этот уик-энд вышел на новый уровень. Если на других этапах Серхио Перес неизменно действовал в интересах лидера команды Макса Ферстаппена, ни разу не финишировав впереди голландца, то в Мехико именно за новобранца «Быков» будут болеть переполненные трибуны.

Потому вопрос о том, как быть, если Перес окажется на трассе впереди Ферстаппена, на этот раз получается очень сложным.

Сам Серхио не стал скрывать, что рассчитывает на хорошее выступление, но при этом прекрасно понимает интересы команды, которая впервые с 2013 года получила реальные шансы завоевать титулы.

«Пока я не вижу смысла много говорить об этом, – сказал Перес в четверг, отвечая на вопрос о командных приказах в Red Bull, если на кону будет победа. – Думаю, мы посмотрим, чем все закончится [в квалификации] в субботу, а уж потом можно будет обсудить этот вопрос.

Сейчас нет никаких гарантий, что мы окажемся в такой ситуации. Хотя, конечно, было бы приятно решать такую проблему. о пока мы ничего не обсуждали».

Мексиканец добавил, что не готов сразу отказываться от мыслей о первом месте: «Я нисколько не сомневаюсь, что все в Red Bull хотели бы увидеть мою победу на этом этапе. Все исполнены энтузиазма: и команда, и зрители. Для нас это особенная гонка. Но борьба будет очень напряженной.

Посмотрим, как будут развиваться события в воскресенье. Если в какой-то гонке команда и хочет видеть меня победителем, то именно в этой. Уверен, что все поддерживают меня».

Даниэль Риккардо, который раньше был напарником Ферстаппена в Red Bull, согласился, что отдавать победу в домашнем Гран При особенно неприятно.

«Я бы, наверное, отказался делать это, – сказал австралиец. – Если бы речь шла о последней гонке сезона и от этого зависела бы судьба титула – тогда, конечно, пришлось бы серьезно подумать.

Знаете, победа дома – это то, о чем вы мечтаете с самого детства. И если ты заслужил ее в борьбе на трассе, то я считаю, она должна достаться тебе».

Прежде Серхио Перес ни разу не финишировал в Мехико выше седьмой позиции.