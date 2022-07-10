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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену

Мексиканец объяснил, почему в последнее время ему не удается угнаться за напарником

Мэтт Кью
Автор:
Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену
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Серхио Перес сильно начал сезон-2022, завоевав поул в Джидде и выиграв Гран При Монако. Команда Red Bull оценила усилия гонщика, продлив контракт с ним на два года. 

В Азербайджане Перес был на решетке впереди Макса Ферстаппена, однако поле этого больше ни разу не опередил напарника в квалификации или гонке – за исключением Сильверстоуна, где у голландца в воскресенье была сильно повреждена машина

По ходу этапа в Шпильберге Серхио спросили, почему он вдруг начал отставать от партнера по команде. Гонщик объяснил, что последние новинки Red Bull не очень подходят ему, тогда как Ферстаппену приносят максимальное преимущество. 

«Я думаю, обновления нашей машины… Скажем так: мне с ними не столь комфортно, как с теми, что было раньше, – объяснил Перес. – Потому требуется время, чтобы полностью разобраться с ними и понять их работу».

Он добавил: «Можно сказать, что то чувство уверенности в машине, которое было в начале сезона, сейчас постепенно ускользает от меня».

В субботнем спринте на австрийском этапе Ферстаппен стартовал с поула, лидировал с первого до последнего круга и стал сильнейшим, тогда как Перес, вынужденный стартовать 13-м после судейского штрафа, пробился на пятое место. После этого разница между партнерами по Red Bull в общем зачете выросла до 38 очков. 

«Я хочу обогнать Макса, тут нет никакой тайны, – заверил Серхио. – Но также я хочу хороших результатов для Red Bull. 

Победы Макса снижают мои шансы на титул. Но в итоге я все равно доволен, так как это моя команда.

Конкуренция растет, потому важно продолжать движение вперед. Если у нас будет еще пара сходов, это лишит команду надежд на титул. Но, надеюсь, технические проблемы остались позади, и теперь мы будем регулярно финишировать. Сейчас это важнее всего».

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