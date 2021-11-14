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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Перес: В спринте нельзя рисковать

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Пилот Red Bull объяснил неудачу ненужностью спринтов

Перес: В спринте нельзя рисковать

Серхио Перес неудачно провел спринт, потеряв одну позицию в сравнении с квалификацией. На старте Чеко пропустил вперед Карлоса Сайнса и до самого финиша так и не смог его обогнать, финишировав на четвертом месте. 

После этого Перес заявил, что в спринте не хотел рисковать, так как результаты этого заезда не столь важны.

«Я не думаю, что в спринтах много радости, – сказал Перес. – Их сделали для болельщиков, если им интересно, то здорово. Но я от них удовольствия не получаю.

В них не особо много событий. Обгонов не много и они не так важны, все главное происходит в основной гонке. Ты не можешь сильно рисковать в спринте, потому что попытка обгона может иметь очень серьезные последствия. Выиграешь ты что-то едва ли, а вот проиграть можешь многое».

При этом Льюис Хэмилтон во вчерашнем спринте отыграл сразу 15 позиций.

«Меня весьма удивил его прорыв, у него просто невероятный темп, заметил Перес. У Льюиса шикарная скорость на прямых. Я видел некоторые его обгоны, например против Норриса, и был очень впечатлен тем, с какого отставания он провел маневр».

Сам Перес в основной гонке тоже надеется действовать более успешно:

«Конечно, я могу быть более агрессивным, больше рисковать. Надеюсь, смогу обогнать Карлоса и удержаться за лидерами».

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