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Формула 1 Новости

Перес: В отличие от других, Ферстаппен выходных не берет

Автор:
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Чеко удивлен стабильностью и работой своего напарника

Перес: В отличие от других, Ферстаппен выходных не берет

Серхио Перес стал пятым напарником Макса Ферстаппена в Формуле 1 и третьим за последнюю пару лет. Многие считают, что на фоне голландца все партнеры теряются и выглядят хуже. 

Сам Перес, поработав с Ферстаппеном на шести Гран При, выделил в Максе его огромную трудоспособность и готовность выкладываться полностью в каждой сессии.

«Макс невероятно талантлив, – сказал Перес Sky Sports. – С первого круга первой тренировки до последнего круга гонки он выкладывается на 110%. 

У других пилотов бывают дни отдыха. А он их не берет и всегда работает на высочайшем уровне. Мне повезло, что у меня есть такой пример, на который можно равняться».

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