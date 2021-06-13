Перес: В отличие от других, Ферстаппен выходных не берет
Автор: Иван Матушкин , редактор
Чеко удивлен стабильностью и работой своего напарника
Серхио Перес стал пятым напарником Макса Ферстаппена в Формуле 1 и третьим за последнюю пару лет. Многие считают, что на фоне голландца все партнеры теряются и выглядят хуже.
Сам Перес, поработав с Ферстаппеном на шести Гран При, выделил в Максе его огромную трудоспособность и готовность выкладываться полностью в каждой сессии.
«Макс невероятно талантлив, – сказал Перес Sky Sports. – С первого круга первой тренировки до последнего круга гонки он выкладывается на 110%.
У других пилотов бывают дни отдыха. А он их не берет и всегда работает на высочайшем уровне. Мне повезло, что у меня есть такой пример, на который можно равняться».
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Перес: В отличие от других, Ферстаппен выходных не берет
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