Перес: В Монако Red Bull будет сложно показать свою силу

В сезоне-2023 пилоты Red Bull Racing поочередно одерживают победу и за пять первых уик-эндов ни разу не пустили гонщиков других команд выше второго места в протоколе.

В эти выходные Формула 1 приехала на культовую трассу в Монако, где год назад сильнейшим стал Серхио Перес. По мнению мексиканца, ее особенности сыграют против машины RB19, которая славится своей аэродинамической эффективностью.

«Мы точно знаем, что это не самая сильная наша трасса, – объяснил мексиканец в четверг. – Также понятно, что здесь нам будет сложнее проявить сильные стороны своей машины.

Думаю, в субботу [в квалификации] будет крайне важно прогреть резину. Здесь это, несомненно, ключевой фактор. Впрочем, посмотрим – хорошо известно, что в Монако случается всякое.

Я ожидаю, что здесь будут очень сильны Фернандо [Алонсо] и Ferrari – они уже показали это в Баку. Также в борьбу может вмешаться Mercedes».

По мнению лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена, на предыдущих Гран При стала видна общая картина: Red Bull здорово едет в гонках, но порой не столь сильно выглядит в квалификациях – в Монако такая картина может стать проблемой для команды.

«Думаю, в этот раз все будет сложнее, из-за более плотной борьбы, – сказал голландец. – Впрочем, наша машина хороша, и мы постараемся получить от нее максимум.

Мы знаем, что скорость на одном круге является не самой сильной нашей стороной, но все же смогли завоевать в нынешнем сезоне несколько поулов. Так что все возможно. Но в Монако всегда можно ожидать каких-то неожиданностей».

Говоря о том, что может помещать Red Bull на городской трассе в княжестве, двукратный чемпион отметил: «Речь не только о машине, но и о конфигурации кольца. Тут очень тесные повороты, медленные – потому и от машины требуется совсем не такое поведение, как на нормальных трассах. Это же касается и пилотирования.

Иногда оказывается, что в этих условиях все работает прекрасно, а порой все оказывается не столь идеально.

Я предпочитаю, чтобы машина была быстрой на большинстве трасс. Это не самый идеальный сценарий для Монако, но уж как есть. Это единственная такая гонка в календаре, так что в этот раз мы просто хотим добиться хорошего результата. Конечно, я хочу победить – но если не выйдет, важно будет просто заработать побольше очков».

С 2015 года никому из пилотов Ф1 не удавалось победить в Монако дважды подряд. При этом команда Red Bull выигрывала этот этап трижды за четыре последних Гран При.