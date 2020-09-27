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Формула 1 / Новость

Перес: В борьбе с Renault был лишь один шанс

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Перес: В борьбе с Renault был лишь один шанс
Автор:
, Главный редактор

Опередив Даниэля Риккардо, пилот Racing Point получил особенное удовольствие от удачного маневра

Серхио Перес, стартовав в Гран При России с 4-го места, в начале гонки пропустил вперед оба болида команды Renault – но к финишу вернул утерянную на старте позицию. О ходе борьбы с пилотами французской команды мексиканец рассказал в интервью после финиша.

«Гонка прошла хорошо – если не считать старта. На моей стороне трассы просто не было зацепа. И как только я отпустил рычажок сцепления, колеса сорвались в пробуксовку.

К счастью, я смог очень тщательно контролировать износ мягких шин, на которых стартовал – и именно этот момент помог не потерять гонку. Если бы я не получил преимущества на этом, обогнать Renault было бы очень трудно. При одинаковом состоянии шин я был бы на одну десятую быстрее Риккардо – или на одну десятую медленнее. И в этой ситуации об возможности обгона не было бы и речи».

В реальности же Перес смог опередить австралийца на трассе незадолго до начала волны пит-стопов. «Я видел, что его шины уже в неважной форме и начал его прессинговать, – рассказал пилот Racing Point. – С одной стороны, важно было обойти Даниэля как можно быстрее, не терять за ним время. С другой стороны, я понимал, что у меня, скорее всего, будет возможность осуществить только одну попытку обгона. Поэтому провести этот маневр удачно было особенно приятно».

В этот момент впереди Переса по-прежнему оставалась вторая Renault под управлением Эстебана Окона – но француз после своего пит-стопа на некоторое время застрял за Себастьяном Феттелем, что позволило Пересу выйти вперед.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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