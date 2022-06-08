Перес: В Баку побеждает гонщик, а не машина

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Пилот Red Bull Серхио Перес за свою карьеру в Формуле 1 одержал всего три победы. При этом одна из них была одержана на прошлом этапе в Монако, а гонщик Формулы 1 всегда считается настолько хорош, насколько успешна была его прошлая гонка. А еще одну победу Перес одержал в прошлогодней гонке в Баку.

Иными словами, чисто статистически, накануне Гран При Азербайджана Перес выглядит одним из фаворитов. Вот что сам он сказал по этому поводу.

«Я подписал новый контракт с Red Bull, и теперь могу сосредоточиться на победах в гонках и даже на борьбе за титул, – сказал Перес в очередном превью команды, опубликованном перед этапом. – Приятно, что трудолюбие окупается: два года назад я был почти безработный, а теперь выступаю за лучшую команду.

Я могу лишь подтвердить, что благодарен за такую возможность. Я выступаю за команду, которая всегда стремится быть идеальной.

Я все еще не отошел от победы в Монако. Я рад тому, как это обрадовало мою семью и болельщиков в моей стране.

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Теперь надо сосредоточиться на Баку. В прошлом году я одержал там очень важную для себя победу. Мне нравятся городские трассы за то, что там больше зависит от пилота. И конечно, цена ошибок там выше. В конце концов, мастерство дает там возможность отыграть те самые несколько десятых секунд с круга, которые все и решают».